Despiden a un conocido comentarista de los Juegos Olímpicos por machista

La cadena Eurosport ha fulminado a uno de sus comentaristas más tradicionales, Bob Ballard, por considerar que emitió frases machistas respecto de integrantes del equipo femenino australiano de natación que compite en los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Bueno, en resumen, las mujeres terminaron. Pero ya saben cómo están hechas... pierden el tiempo, tienen que maquillarse", afirmó Ballard mientras el equipo australiano recibía la medalla de oro tras ganar la posta 4x100 estilo libre en el primer día de las pruebas de natación de París 2024.

Las palabras del comentarista fueron inmediatamente calificadas como "escandalosas" por la ex nadadora y también comentarista de Eurosport, Lizzie Simmonds, que estaba a su lado comentando la prueba.

Despedido de inmediato

Después de haber comprobado los hechos, la dirección de Eurosport decidió tomar medidas inmediatas para relevar a Ballard de sus funciones y explicó que se decidió su despido porque "hizo un comentario inapropiado".

"Ha sido eliminado de nuestra lista de comentaristas con efecto inmediato", se lee en un comunicado hecho público por la cadena que tiene su sede central justamente en Francia.

Ballard ha sido un fiel defensor de la cobertura deportiva mundial desde la década de 1980, informando sobre numerosos Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales. Ha comentado sobre una variedad de deportes, incluidos waterpolo, hockey sobre hielo y tenis en silla de ruedas, pero es más conocido por su cobertura de natación y buceo.

Las reacciones a su despido no se han hecho esperar y el propio Ballard ha agradecido las muestras de apoyo en redes sociales. "Muchas gracias por vuestro apoyo Iain y a todos los que me habéis enviado mensajes. Las cosas están difíciles ahora mismo pero con vuestros mensajes me han ha hecho la vida más llevadera. A todos mis nuevos seguidores, la verdad es que soy bastante aburrido, normalmente no soy el tema de una noticia que ha llegado a todo el mundo. Gracias por añadirme", escribió en varios tuits.