Juegos Olímpicos de París 2024, en directo: última hora y resultados de hoy, martes 30 de julio

Santi Denia quiso dar oportunidades a los que menos juegan y le salió mal. España se estrelló contra el calor y contra el ritmo cansino de los egipcios, un equipo que penaliza al máximo los errores del rival y que condena a la selección española a la segunda plaza y a un cruce contra Japón que no tiene por qué ser peor que cualquier otro.

El seleccionador dio oportunidades a todos los reservas, esos cuatro futbolistas que sólo pueden actuar en caso de lesión o sanción de algún jugador de los 18 principales. Contra Egipto cabían todos, tres desde el comienzo y Juanlu, que ya había jugado contra República Dominicana, a partir del descanso.

No fue culpa suya que España no pudiera con Egipto. Iturbe, el portero suplente, evitó varios goles más de los árabes, que encontraron la portería a partir de las equivocaciones de España en defensa. Miguel Gutiérrez no aguantó el cuerpeo de Zizo y dejó el camino libre para que egipcio encontrara al extremo del otro lado, Adel, al borde del área. Nada pudo hacer Iturbe para que el balón no entrara en la portería. CRÓNICA COMPLETA