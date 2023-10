La respuesta más sincera de Alcaraz cuando le preguntan si piensa mucho en Djokovic

Después de la eliminación en las semifinales de Pekín ante Sinner, Carlos Alcaraz ya está preparado para el siguiente torneo, el Masters 1.000 de Shanghái, en el que participa por primera vez. Debutará el sábado contra el francés Gregoire Barrere y en su teórico camino podría encontrarse con Evans, Dimitrov, Tiafoe o Fritz y Tsitsipas o Rublev antes de una hipotética final con el propio Sinner o con Medvedev, que van por la misma parte del cuadro.

El murciano ha sido entrevistado antes de jugar en Shanghái y, como siempre, sus respuestas están llenas de sinceridad. Una de las cuestiones era cuánto tiempo ocupaba Djokovic en su cabeza. Y esto es lo que contesta:

"Casi en todos los entrenamientos, no voy a mentir", contesta Alcaraz, después de soltar una risa significativa. "Entreno para un objetivo, voy a los torneos para un objetivo, que es intentar acabar el año como número uno del mundo, por tanto Djokovic está en mi cabeza casi en todos los entrenamientos", continuó el pupilo de Juan Carlos Ferrero. "¿Y qué piensas del serbio en esos momentos?", le vuelven a decir. "Que tengo que entrenar lo mejor posible, que tengo que ir al cien por cien a por todas la bolas para intentar atraparlo", explica Carlos.

La lucha por el número uno del mundo

La pelea por el número uno del mundo está abierta y en parte depende de lo que Alcaraz sea capaz de hacer en Shanghái, torneo en el que no participa Novak Djokovic. El serbio tiene actualmente 11.545 puntos, pero el lunes perderá 500 porque no ha ido a defender el título del año pasado en Astana, por lo que se quedará en 11.045. Carlos tiene 8.715 y en Shanghái sólo sumará porque no se disputó el año pasado. De este último Masters 1.000 puede salir con un máximo de 9.715 puntos, si se proclama campeón (9.315 si es finalista, 9.075 si llega a semis, 8.895 si cae en cuartos...).

Las siguientes paradas para el español serán Basilea (defiende 180 puntos de las semifinales del año pasado), París-Bercy (otros 180 por los cuartos de 2022) y el Torneo de Maestros, en el que todo será sumar para él porque no pudo participar el año pasado. Nole, por su parte, sólo irá a París y al Torneo de Maestros, y entre los dos defiende una cantidad de puntos muy alta: 2.100.

Si se resta lo que tienen que defender, Djokovic tiene 9.445 puntos "reales", con posibilidad de sumar un máximo de 2.500 si gana en París-Bercy y el Torneo de Maestros (o finales ATP); y Alcaraz cuenta con 8.355 con opción de sumar un máximo de 4.000, entre Shanghái, Basilea, París-Bercy y el Torneo de Maestros.