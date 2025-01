Dos milímetros condenan a Laia Sanz y su racha histórica en el Dakar

Después de catorce ediciones del Dakar completadas, en coche y moto, Laia Sanz ha tenido que abandonar en la primera etapa de su decimoquinta participación. Y la culpa la tienen dos milímetros de deformidad en la barra antivuelco que va sobre su cabeza dentro del vehículo.

La FIA no permite a la catalana seguir por razones de seguridad, a pesar de sus esfuerzos por reparar el coche tras el accidente que sufrió, con vuelco incluido. No vio una piedra por culpa del polvo y ahí comenzó el desastre. Trató de arreglar el problema sin asistencia para tener al menos la posibilidad de terminar el rally, aunque ya estuviese descartada para la clasificación general, y en eso puso todo su empeño.

El problema fue que al llegar al campamento, su Century no tuvo el ok de los jueces por esos dos malditos milímetros que ponen fin a una racha de fiabilidad increíble. Laia había completado once ediciones en moto y tres en coches. «Es una pena empezar así el Dakar, pero nos quedamos sin la tercera marcha desde el kilómetro 20. Estábamos salvando el día yendo despacio, pero luego con el polvo nos dejaron de funcionar todos los instrumentos de navegación también», explicaba sobre lo que le sucedió antes del accidente, el que la dejó sin ninguna opción cuando casi ni había tenido tiempo de arrancar.

Los favoritos, perdiendo tiempo

Carlos Sainz torcía el gesto cuando se daba cuenta de que era octavo en la general de coches. Un resultado que le gustaría que hubiese sido peor... sí, como suena. «Me hubiese gustado terminar por lo menos el 15º, pero no es fácil acertar en la estrategia. Pensábamos que íbamos a quedar más atrás al ir tan adelante hoy», reflexionaba el madrileño, al que un pinchazo muy al principio le complicó todo el día. Una jornada extraña, no por ser la primera realmente del Dakar, sino por tratarse de la previa de la temida crono 48 horas, esa etapa dividida en dos días con más de 900 kilómetros de recorrido y en la que los coches no tendrán asistencia mecánica. Un precipicio en el que es muy fácil resbalar y decir adiós a todas las opciones. Por eso ayer el objetivo de los favoritos era perder tiempo y caer todo lo posible en la clasificación, que es la que marca el orden de salida hoy. Lo ideal era irse hacia atrás y así no tener que abrir pista en la segunda jornada y, lo que es mejor, tener la mayor cantidad de rivales por delante para ver qué hacen y si pueden cometer errores.

Chicherit, que partía trigésimo, intentó aprovechar la estrategia de los mejores para regalarse el triunfo de etapa y, en principio, se impuso con 50 segundos de ventaja sobre el estadounidense Seth Quintero (Toyota), al que finalmente dieron la victoria parcial al restarle el tiempo perdido intentando ayudar a Laia Sanz. Mientras, los favoritos se iban más allá del vigésimo lugar, todos excepto Sainz, octavo, y Cristina Gutiérrez que, en su estreno en la categoría T1, firmó un histórico quinto puesto con el Dacia Sunrider. Ella es el tercer elemento dentro del equipo que lideran Al Attiyah y Sebastien Loeb, así que puede ir un poco por libre.