El drama del PSG para encontrar un nuevo estadio

El PSG tiene un gran problema, pero de momento no encuentra una solución. El conjunto parisino discutió con el Ayuntamiento de París hasta el punto de que peligra seriamente que puedan seguir jugando en El Parque de los Príncipes. Ahora es la sociedad americana Legends Hospitality la encargada de buscar un nuevo estadio.

. Pero las negativas de Anne Hidalgo han terminado por romper este asunto y, al menos a día de hoy, es imposible que la situación pueda arreglarse.

Anteriormente, el PSG intentó llegar a un acuerdo para disputar sus partidos de local en el Stade France, pero el alto coste impidió que esto pudiese llevarse a cabo. El hipódromo de Poissy es una opción que está en 'stand by' a la espera de encontrar una respuesta. Pierre Rabadan, miembro del Ayuntamiento y adjunto en el cargo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de la ciudad de París, afirmó que no le sorprende que el PSG tenga prisa en encontrar un nuevo hogar. “Como saben, estamos a la espera de volver a reunirnos. Nos hemos posicionado para renovar el diálogo. Aún no se ha fijado la fecha pero, en cualquier caso, tendremos que hablar. Me parece que ahora es necesario reanudar los debates. Por lo tanto, estamos a la espera de que esta fecha avance”, afirmó.

Las últimas noticias que señalan al Manchester City como posible culpable de varios delitos también perjudica de manera indirecta a un PSG que desde que entró Qatar ha completado grandes traspasos. De momento, no hay ningún tipo de investigación pública hacia el club francés. Pero muchos son los rumores que indican que incumplen el fair play financiero.