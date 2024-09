La durísima rajada de un jugador de LaLiga contra los árbitros: "Son muy malos, lo he visto"

No ha podido ser más directo, ni más crítico. Tras el primer mes de competición de LaLiga, uno de los jugadores que acaban de descubrir el campeonato se ha sincerado sobre la actitud y el nivel de los árbitros. Se trata del nigeriano Chrisantus Uche, mediocentro ofensivo del Getafe, que se ha sincerado en una declaraciones realizadas a ESPN, donde ha expresado sus quejas con todo lujo de detalles.

"Lo he visto con mis propios ojos. Los árbitros son muy malos. Muy, muy malos", ha dicho, sin más rodeos. Y posteriormente ha detallado los motivos por los que opina de tal manera: "Me darán una patada y el árbitro simplemente me dirá que me levante, y no. Es falta, la tienes que pitar", ha continuado, lamentando además el agravio comparativo con otros futbolistas del campeonato. "Luego golpearán a otro, y simplemente pitará falta. Es muy, muy doloroso", ha manifestado.

Además, Uche se ha lamentado por la indefensión de los jugadores ante estos comportamientos arbitrales:Y el árbitro tiene el poder de hacer lo que quiera. No es así, él tiene que parar eso", sigue el futbolista. "Me caeré al suelo, me caeré por un golpe, incluso delante del árbitro, y él no hará nada. No, eso no está bien", ha manifestado.

También ha tenido un recado para las aficiones rivales por algunos gritos que se lanzan en su contra. "Algunos aficionados te increpan: 'eres negro, puto negro' y cosas así. Eso no está bien", ha concluido.

Chrisantus Uche ha llegado este año al Getafe procedente de la AD Ceuta de Primera RFEF, con el que se quedó en playoff de ascenso. En este primer tramo de Liga ha disputado prácticamente todos los minutos con el equipo azulón.