El duro intercambio de mensajes entre Ilia Topuria e Islam Makhachev: "Es el mayor hipócrita que he visto jamas"

No habrá un Ilia Topuria vs Islam Makhachev, al menos por el momento. El daguestaní ha decidido abandonar el peso ligero y ascender a las 170 libras -una división por encima- para tratar de hacerse con el título que ostenta Jack Della Maddalena.

Por su parte, el rumbo del hispano-georgiano ya está definido y se enfrentará a Charles Oliveira en la International Fight Week de Las Vegas el próximo 28 de junio por el cinturón del peso ligero. Sin duda era la pelea que los aficionados a la MMA deseaban, pero tendrán que esperar.

Sin embargo, a raíz de la subida de peso del ruso, Ilia Topuria ha querido mandar un mensaje cargando contra el propio Islam. Unas palabras que no han gustado para nada al excampeón del ligero, que ha arremetido contra el hispano-georgiano. Ambos han realizado un intercambio de mensajes en las redes sociales diciéndose de todo.

Topuria estalla con Makhachev

Tras confirmarse la noticia este martes, el hispano-georgiano tuvo que dar una rueda de prensa promocional para WOW 19, el próximo evento de de la promotora de MMA española. A raíz de una pregunta, Topuria no ha dudado en cargar contra Islam tras su decisión.

"Es el mayor hipócrita que yo haya visto jamás. A mi me decía que no me quería dar la oportunidad porque era el chico pequeño, y ahora el chico pequeño es él, que está buscando la misma oportunidad que yo estaba buscando. Criticabas una acción mía, cuando tu estás haciendo ahora la misma, no he visto más hipocresía en mi vida. Nunca aceptaron el combate, decían que no me lo merecía. Jamás han aceptado la pelea. Se han hecho un favor a ellos mismos de escaparse a tiempo para que tengan algo de credibilidad", aseguraba Ilia.

Makhachev responde por redes sociales

Ante estas palabras, el daguestaní ha querido arremeter contra Topuria. A través de un mensaje en X, el ruso ha respondido: "La diferencia entre tú y yo es que yo arrasé en mi división y pasé a la siguiente, pero tú te alejaste de dos contendientes que tuvieron 5-9 victorias consecutivas en la división de peso ligero. No eres nadie en la división de peso ligero, solo un bocazas de España con un buen corte de pelo. Consigue una victoria y podemos hablar, chico", acusaba.

Un mensaje que deja abierta una pelea próximamente entre ambos luchadores y que incendia aún más una hipotética pelea.

Ilia vuelve a responder

Y si no fuera suficiente, ante el mensaje de Islam Makhachev en X el hispano-georgiano no ha dudado en responder de nuevo: "La diferencia entre tu y yo es que yo soy un hombre y tu eres un cobarde. Yo hablo y peleo. Tu hablas y te escondes. Huye lejos, sin dejar rastro".

Mcgregor reacciona al combate de Topuria

Tras conocerse que Topuria peleará con Charles Oliveira el 28 de junio, las reacciones no han tardado en llegar. Además de los fanáticos, muchos peleadores de la UFC han comentado el choque. Uno de ellos ha sido Conor Mcgregor, que ha querido pronunciarse a través de sus redes sociales. El irlandés se ha mostrado sorprendido por todos los anuncios que se han producido, asegurando que se avecinan tiempos emocionantes para el deporte.

"¡Wow! ¡Vuelven de nuevo los tiempos apasionantes en la UFC! ¡Oh sí! ¡Bravo, Dana White. Nunca tuve ninguna duda!", escribía el excampeón en X.