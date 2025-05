Conor Mcgregor reacciona al combate de Ilia Topuria y Charles Oliveira: "Vuelven tiempos apasionantes a la UFC"

Se avecinan buenos meses para los amantes de la UFC. Esta noche, el presidente de la UFC ha confirmado que el evento estelar del 28 de junio en Las Vegas estará protagonizado por Ilia Topuria y Charles Oliveira.

Un combate que lleva varias semanas gestándose y que se ha hecho oficial tras conocer que el campeón del peso ligero, Islam Makhachev, dejará vacante el cinturón para ascender a las 170 libras, donde pretende coronarse.

No obstante, la propia promotora ha confirmado varias peleas que se sucederán en los próximos meses y que generan mucho interés. Tanto es así que los fanáticos no han tardado en reaccionar a través de las redes sociales. Y no solo los aficionados a las MMA.

Mcgregor reacciona al anuncio de la UFC

Durante la mañana, millones de aficionados han podido saber cuál será el futuro de Ilia Topuria en el peso ligero. Su combate es una realidad, y el próximo 28 de junio podría proclamarse doble campeón, a pesar de haber dejado vacante el cinturón del peso pluma.

Ante estas noticias, Conor Mcgregor ha querido pronunciarse a través de sus redes sociales. El irlandés se ha mostrado sorprendido por todos los anuncios que se han producido, asegurando que se avecinan tiempos emocionantes para el deporte.

"¡Wow! ¡Vuelven de nuevo los tiempos apasionantes en la UFC! ¡Oh sí! ¡Bravo, Dana White. Nunca tuve ninguna duda!", escribía el excampeón en X.

Sin embargo, no solo la pelea de Topuria parece despertar el interés de Conor. La UFC ha confirmado que el evento coestelar del 28 de junio será Pantoja vs Kai Kara France por el cinturón del peso mosca. Por ello, serán dos combates los que tendrán un título en juego en el UFC 317.

Además, una de las peleas más esperadas por los amantes de la MMA es la de Khamzat Chimaev y Dricus Du Plessis, que tendrá lugar el próximo 16 de agosto en el UFC 319.

El regreso de Mcgregor a la UFC

Mcgregor fue y sigue siendo una estrella dentro de la UFC. A pesar de que su nivel no está a la altura de los grandes luchadores, su marketing y su capacidad de venta sigue siendo estratosférico. Durante su etapa como peleador activo, los números que generaba el irlandés no son comparables con los de ningún otro peleador.

De hecho, las peleas más vendidas de la historia de la UFC son aquellas en las que Conor Mcgregor es protagonista. Por ello, a pesar de que su regreso parece estar lejos, la UFC no descarta una última aparición de "The Notorious".

Y es que Conor ha pasado por un largo proceso de recuperación tras sus dos lesiones consecutivas, pero parece estar recuperado y dispuesto a regresar. Así lo dejaba caer hace un mes, donde se le pudo ver entrenando, haciendo manoplas y mostrando su estado físico actual.

Asimismo, el irlandés quiso ofrecer una posible pelea con Michael Chandler, después de que su combate se cayera por una lesión de Conor días antes.

Con esta publicación, Mcgregor parece dar señales de su vuelta al octógono. El mensaje parece una nueva invitación a cerrar ese capitulo, en lo que puede ser una de las últimas apariciones de Mcgregor como profesional.