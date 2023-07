La ejemplar respuesta a Otegi por decir que el Tour no pasa por España, sólo por el País Vasco

El País Vasco está viviendo estas etapas del Tour de Francia con unaa pasión tan inigualable que ha emocionado al presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), David Lappartient. "Eso no quiere decir que no haya que buscar nuevos horizontes. Pero el factor financiero no debe nunca hacer olvidar el fervor popular. Y por eso no se puede dejar de lado a los lugares tradicionales del ciclismo. El País Vasco es uno de ellos, junto a Bretaña, Lombardía y Flandes, las regiones con más ciclistas del mundo", ha asegurado Lappartient en una entrevista con EFE.

El patrón del ciclismo internacional se mostró muy optimista con el momento que atraviesa su deporte, "que salió fortalecido del covid porque fue capaz de arrancar antes que otros". A ello se suma "una extraordinaria generación de corredores que han dado un nuevo impulso a una competición que, durante unos años, aburría un poco", aseguró en referencia al esloveno Tadej Pogacar o el danés Jonas Vingegaard. "Hemos recuperado un ciclismo muy auténtico, con corredores que compiten siguiendo su instinto y que no se dejan sumergir por la presión", aseguró Lappartient. Falta que grandes naciones del ciclismo, como España o Italia, encuentren a grandes campeones tras haber quedado algo huérfanas por la retirada de Alejandro Valverde o de Vincenzo Nibali. "Pero en España está Juan Ayuso, que espero que pronto dé el salto, porque España necesita un icono que arrastre al resto", indicó.

La segunda etapa se vivió con tanta intensidad como la primera. En ella, el francés Victor Lafay (Cofidis) sorprendió a los favoritos con un golpe final que le permitió vencer, aunque el británico Adam Yates (UAE) mantuvo el liderato el esloveno Tadej Pogacar se colocó segundo en la general. "No voy a desperdiciar ningún segundo. Si hay bonificaciones y tengo la ocasión lo voy a intentar. Puede que mucha gente piense que estos segundos no son muy importantes, pero pueden tener su importancia", comentó el segundo de la pasada edición y ganador de las dos anteriores. "Ha sido una etapa difícil, ha habido mucha tensión en todo momento, pero hemos logrado estar tranquilos. Matteo Trentin ha pinchado y hemos decidido dar prioridad a la seguridad", comentó. "En Jeizkibel pensábamos que había que intentarlo y como me he visto fuerte lo he intentado. Pese a todo estoy muy satisfecho", afirmó el esloveno.

El único problema de estas etapas del Tour ha venido por quienes han querido instrumentalizarlas, para aprovechar el escaparate de la prueba y mandar mensajes al mundo. EH Bildu y Otegi llevan varias días en ese plan y hoy no ha sido distinto. "This is not Spain or France. This is Basque Country(Esto no es España o Francia. Es el País Vasco", ha escrito Arnaldo Otegi en su Twitter, lo que ha provocado un sinfin de respuestas.

Algunas a favor, la gran mayoría en contra. "It’s the Tour of France. This year eventually has taken place in the north of Spain. But this is the Tour of France! ("Es el Tour de Francia. Este año ha tenido lugar en el norte de España. Pero esto es el Tour de Francia"), le contesta un usuario. Muchas respuestas son ejemplares: "This is the Basque Country, a region of Spain were a terrorist group, of which Arnaldo Otegi was a proud and leading member, killed hundreds of people for defending the rule of law, democracy or being publicly against nationalism" (Esto es el País Vasco, una región de España donde un grupo terrorista, del que Arnaldo Otegi era un miembro destacado y orgulloso, mató a cientos de personas por defender el estado de derecho, la democracia o estar públicamente en contra del nacionalismo). "El País Vasco está dentro de España por lo tanto si es España y muy feliz de que así sea", contesta otro usuario de las redes.