Gerard Piqué, central internacional del Barcelona, aludió este sábado a la cena que hizo la plantilla esta semana y dijo que quieren "ganar títulos" y que espera "que nadie provoque peleas que no existen".

Piqué, tras participar en la victoria del Barcelona frente al Getafe, habló sobre la cena de plantilla de esta semana sin nadie del cuerpo técnico y que, según comentó, tenía como objetivo hacer piña y mostrar el buen ambiente del vestuario azulgrana.

"Las cenas van muy bien para unir. Ya dije que tenemos que estar juntos. No solo los jugadores, sino también la Junta. Cuando uno no se quiere pelear no hay luchas", afirmó Piqué, que lanzó un mensaje a algunos medios de comunicación

"Conocemos el club y los periódicos y sabemos quién escribe a pesar de que los firme otra persona. Queremos ganar títulos y esperamos que nadie provoque peleas que no existen. Por nuestra parte no queremos que suceda y tenemos que estar unidos o nos haremos daño", ssubrayó Piqué en la zona mixta del Coliseum Alfonso Pérez.

El central catalán valoró la victoria en Getafe que les acerca al liderato y que supone su primer triunfo como visitantes de la temporada.

"Tenemos que centrarnos en nosotros independientemente de lo que hagan los rivales. Si vamos ganando recortaremos puntos, pero hoy no se podía jugar mejor. Jugamos bastante bien teniendo en cuenta las condiciones. Veníamos de una dinámica no tan buena y enlazar dos triunfos seguidos nos da mucha confianza", comentó.

"Las sensaciones eran mejores de lo que demostraban los números y hoy lo hemos ratificado, igual que también ante el Villarreal. Tenemos la sensación de que cada vez estamos mejor y lucharemos hasta el final", aseguró. EFE

