Richard Carapaz estaba convocado para la conferencia de prensa de los favoritos de la Vuelta. Estaban todos: sus compañeros Valverde y Quintana, Supermán López y Fuglsang, Kruijswijk y Roglic y hasta Esteban Chaves. Sólo faltaba el ecuatoriano. Una caída en un critérium en Holanda después de ser tercero en la Vuelta a Burgos la semana pasada lo ha sacado de la alineación de Movistar para la Vuelta.

Su ausencia en la conferencia de prensa, por tanto, no será la única y tampoco estará presente el sábado en la salida de la carrera en Torrevieja. José Joaquín Rojas, el primer suplente de la lista del Movistar, ya está en el hotel de concentración del equipo con los controles médicos pasados desde la mañana del jueves. Era algo más que un por si acaso, aunque sus compañeros no querían afirmar nada sobre la situación del ecuatoriano. "No sabemos qué va a pasar", afirmaba Nairo Quintana.

Tampoco sus directores daban demasiadas explicaciones. Ceden la responsabilidad a Eusebio Unzúe, el mánager del equipo. El jefe. Pero el percance de Carapaz llega sin afectar demasiado al corazón del Movistar. Con los rumores no confirmados de su fichaje por el Ineos, no está en la mejor situación para ser arropado por su escuadra. Ni siquiera el triunfo en el Giro le sirve.

"No me interesa el futuro de Carapaz. Él tampoco ha demostrado una fidelidad, con lo cual habrá elegido lo mejor, tanto si se queda como si se va. Hay que admirar esa sangre fría que tiene pero por otro lado tiene que dar un paso al frente tener las cosas más claras y más definidas", aseguraba en unas declaraciones a Radio Marca Pablo Lastras, el hombre que dirigirá al Movistar en carrera junto a José Luis Arrieta.

Carapaz se marcha de la Vuelta sin haber podido ejercer de líder del Movistar. Una labor que nunca ha ejercido desde el comienzo de una carrera. Al Giro llegó como escudero de Landa y acabó superando a su líder y a todos. Su futuro en Movistar no parece que vaya a ser muy largo.