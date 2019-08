El FC Barcelona ha vuelto a tropezar esta tarde en Liga. El empate ante Osasuna vuelve a poner en entredicho a los de Ernesto Valverde que suman dos empates en las tres primeras jornadas. Uno de los que no ha tenido su día ha sido Gerard Piqué que cometió el penalti que significó el empate de los locales en los últimos minutos de encuentro.

El catalán, que siempre es de los más críticos de su equipo, nunca se muerde la lengua, pero esta vez un tweet ha podido pasarle factura. "Que mal juega el Barça", retuiteo el central en su cuenta de Twitter.

Los seguidores no se lo podían crear, pero Piqué aseguró al programa "RadioEstadio" que no ha sido él. "Hostia yo no he tocado el Twitter. No he tocado el móvil desde que he salido del campo. Será alguien que me lleva la cuenta