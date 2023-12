El emocionado adiós a una de las personas claves de Tiempo de Juego, de Paco González y Manolo Lama

"Lo deja", empezó Paco González su programa de fútbol, Tiempo de Juego en la Cope, para anunciar la despedida de uno de los hombres claves de la radio "Ha decidido jubilarse. Se va tú alma gemela (decía como si hablase con Pepe Domingo Castaño) en las músicas de la publicidad, el corazón y alma de los villancicos, una persona que no sabe enfadarse, un talento de la música y del sonido y un compañero, probablemente, el más amable y educado que hemos tenido estos años. Está tragando saliva porque es un trozo de pan".

Despedía Antonio Bravo, el jefe de sonido, al que fue ver la familia a la radio. "¿Ha venido alguien más?", dijo Paco González y aparecieron sus familiares."Hoy celebramos San Antonio Bravo", decía Paco González. "Es el último programón largo de domingo, es un día especial para nosotros. Quiere jubilarse, está forrado", decía Paco González. "Se irá al Caribe a gastarse la millonada que tiene", continuaba.

"Tengo 66 años, los cumplo el 29 de diciembre y es el día que me jubilo. Hay que poner punto y aparte en la vida y hacer otras cosas que te llenan. Y eso es lo que quiero hacer, poder disfrutar de los amigos y la familia. Aunque el trabajo es lo mejor que me ha podido pasar. Llevo desde el año 78 en la radio y empecé en Radio Centro como Pepe", explicaba Bravo.

"En Radio Nacional hacíamos un Tiempo de Juego de baloncesto por la tarde, cuando salía os escuchaba y mi ilusión era trabajar con Pepe. Le escuchaba en el coche y me parecía un espectáculo. La vida me dio la oportunidad de trabajar con él en la SER y se me cayeron los calzones cuando le vi entrar por primera vez",continuaba contando su admiración por el recientemente fallecido.

Bravo era un enamorado de la música . "Trabajaba en un estudio de producción de publicidad, al dueño le ofrecieron un programa en RNE y me llevó con él porque le gustaba como trabajaba". Y confesó entre risas: "Llevo casado más años con la radio que con mi mujer. Y recuerdo que el día de mi boda me tocó trabajar".

Contó algún problemilla que tuvo con De la Morena: "Se me olvidó poner un flexo y durante una desconexión tuvimos un pequeño roce". He hecho muchos programas. Pero me encanta Tiempo de Juego, es donde más he disfrutado", decía