Los enfados del juez del caso Rubiales: "¿Le pegamos a la testigo?"

Acabada la vista oral y con la sentencia en espera, el juicio del 'caso Rubiales' ha tenido un protagonista que, hace apenas unos días, era completamente inesperado: el juez. José Manuel Clemente Fernández-Prieto, el magistrado que lleva el caso.

Sus respuestas a los declarantes se han llegado a viralizar por su contundencia. Ya es célebre el "continuemos" con el que trataba de zanjar los enredos en las distintas declaraciones. A veces, incluso, cortaba de raíz a las acusaciones. "El juicio lo dirijo yo, no usted. No se lo consiento". O la manera de acabar una de las sesiones con un "me tienen agotado, vamos a acabar el día de hoy porque no sé si me voy a enterar con el siguiente testigo".

Otro de los momentos más destacados fue durante la declaración de Luis De la Fuente, seleccionador del equipo nacional masculino. Ante las preguntas de la defensa de la víctima, el juez cortó el interrogatorio de forma abrupta: "Que un seleccionador de fútbol vaya a la Federación a hablar de fútbol parece lo lógico. Tenemos un señor aquí que está de testigo y lleva 10 minutos diciendo que no sabe nada, y usted se empeña en decir que es un mentiroso. Que no digo que no lo sea, a lo mejor lo es. Pero queréllense si así lo consideran", repuso.

Frases como "llega un momento en el que uno se vuelve loco" o, incluso, una interpelación en un interrogatorio en que llegó a preguntar si habría que "pegarle a la testigo para que diga lo que usted quiere" también han pasado ya a la historia con este caso.

Por último, con su mismo estilo hasta el final, el magistrado Fernández-Prieto ha dejado una última perla antes de dar por concluida la vista oral: "Aunque parezca mentira, hemos acabado".