El escándalo sexual de Walker antes de la final de la Eurocopa

Kyle Walker será una de las grandes amenazas para España en la final de la Eurocopa. Sin embargo, en estos días su vida personal está generando polémica. La prensa inglesa ha destacado que Annie Kilner, esposa del lateral derecho del Manchester City y su exnovia Lauryn Goodman, han viajado a Alemania para animarle. La selección dio la orden de que Lauryn Goodman "no pudiera acercarse" a la zona de las parejas de los futbolistas. "Lauryn es vista como una alborotadora y la peor pesadilla de Annie fue encontrarse con ella. Se hablaba de que los asientos de Lauryn estaban a menos de 100 metros de distancia. Annie no quiere tener absolutamente nada que ver con ella", informan medios locales.

El problema de Walker es que tuvo un hijo con su exnovia Lauryn mientras que estaba con Annie. Kyle Walker reconoció en el diario 'The Sun' que había tomado "elecciones y decisiones estúpidas" que habían dejado su matrimonio prácticamente finiquitado.

"Lo que he hecho es horrible y asumo toda la responsabilidad. Tomé decisiones estúpidas y tontas. No puedo empezar a pensar o imaginar por lo que está pasando Annie. Intenté preguntarle pero hay dolor... El hombre que debería amarla, cuidarla y estar ahí para ella... le hizo esto... Mis acciones han causado mucho dolor a mucha gente. Lo siento porque, como familia, esto no debe suceder", dijo el futbolista que, posteriormente, consiguió que Annie Kilner le perdonase.

Lauryn Goodman confesó el modo con el que consiguió que Annie Kilner fuese consciente de la doble vida de su marido: "El día después del 'Boxing Day' conseguí que alguien le enviara un mensaje a Annie porque sabía que él estaba jugando para poder hablar con ella y decirle la verdad en privado de que Kyle era el padre de mi hija. Ella me dijo: "Tuve un presentimiento y les dije a mis amigos que ella era su hija". Le dijeron que estaba loca".

"Creo que es importante recordar que no importa lo bueno seas con las personas, no las hará buenas contigo", dijo Annie después de publicar una foto de Walker con otra mujer.