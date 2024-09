España avanza a cuartos en el Mundial Femenino Sub-20

La Selección Española Femenina ha conseguido plantarse en los cuartos de final del Mundial sub-20 de Colombia. La Rojita superó a Canadá en un encuentro que comenzó con la norteamericanas con la ventaja, pero se definió para España con el empate de Jone Amezaga y en los últimos minutos del tiempo regular con el gol de Silvia Lloris que selló la remontada 2 a 1.

España ha ganado los cuatro partidos del Mundial sub-20. Las dirigidas por Sonia Bermúdez ya superaron a Estados Unidos, Paraguay, Marruecos en la fase de grupos para avanzar invictas en el primer lugar y ahora dejan atrás a Canadá pese a que, las de la selección de la hoja de maple anotaron primero con un tanto de Jourde, quien se encontró con el balón tras el rechace de la guardameta Astralaga y al estar vencida anotó el tanto. La reacción de las españolas fue instantánea para empatar y ahora esperan rival en los cuartos.

Después del final del partido, la seleccionadora Sonia Bermúdez comentó: "Me he quedado sin voz, todos los partidos son difíciles, todos los partidos son luchados, nadie te va a regalar nada y Canadá es un equipo muy parecido a Estados Unidos, que te transita, que van al duelo e intentan ganártelo. Sufrí mucho con el gol de ellas, hubiera firmado para que no nos lo hicieran".

Ahora, La Rojita espera a su rival que saldrá del partido entre Japón y Nigeria. La anfitriona Colombia también está ya en cuartos, así como Brasil y Estados Unidos. Hoy se disputarán los enfrentamientos restantes de octavos.