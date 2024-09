"¿Quieres dedicarte al fútbol o salir de fiesta?", la pregunta que cambió el destino de un campeón de Europa español

En el podcast Nude Project, Marc Cucurella, actual jugador del Chelsea y campeón de Europa con la selección española, se abrió sobre su trayectoria futbolística, desde sus inicios en La Masía hasta su consolidación en la Premier League. El lateral izquierdo repasó momentos clave que definieron su carrera, ofreciendo una visión profunda sobre las decisiones personales y profesionales que lo han llevado hasta donde está hoy.

Uno de los aspectos que más resaltó Cucurella fue la experiencia de formarse en La Masía, la academia del FC Barcelona, donde compartió vestuario con actuales estrellas del fútbol. Destacó que, a pesar de la competitividad inherente al deporte, se vivía un ambiente de camaradería y respeto entre todos, desde los más jóvenes como Gavi, hasta los más experimentados. En el podcast, Cucurella compartió con entusiasmo anécdotas sobre sus años en La Masía. “Estar en La Masía era algo único, era especial. Veías a chicos más pequeños, como Gavi, que siempre estaba sudando porque no paraba de correr a todos lados"

Sin embargo, no todo fue un camino fácil ni falto de desafíos. Cucurella habló abiertamente sobre uno de los momentos más reveladores de su adolescencia, una experiencia que marcaría un antes y un después en su vida personal y profesional. Rememoró una noche en la que, como cualquier joven de su edad, salió de fiesta, dejando de lado por un momento su compromiso con el fútbol. Esa decisión, que en ese entonces parecía intrascendente, fue el detonante de una reflexión profunda. Al volver a casa en mal estado, su padre lo llevó al entrenamiento a la mañana siguiente en un trayecto de silencio absoluto. No hubo reproches verbales, solo una pregunta clara que su padre le planteó. “En un momento del trayecto, mi padre paró el coche y me preguntó: '¿Qué quieres hacer? ¿Dedicarte al fútbol o salir de fiesta con tus amigos?' Ahí me di cuenta de que me había equivocado, que lo que yo realmente quería era jugar al fútbol", decía.

Para Cucurella, ese momento fue clave para definir su verdadera pasión. Entendió que, si quería triunfar en el fútbol, debía enfocarse completamente y dejar de lado distracciones que pudieran desviar su atención de sus objetivos. El sacrificio de la vida social por el deporte fue, sin duda, uno de los puntos de inflexión que lo llevaron a consolidarse como profesional. "Me levantaba y veía todos los vídeos de la gente de fiesta, y me hundía un poco. O sabía que iban a salir y yo no podía. Si te dejas llevar por esa parte, es fácil quedarte un poco atrás",

El éxito que ha cosechado en su carrera no ha llegado sin desafíos adicionales. Cucurella habló también sobre el peso de su fichaje por 70 millones de euros por el Chelsea, una de las cifras más altas pagadas por un jugador español en la historia del fútbol.