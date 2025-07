España, doloroso adiós al oro en el Mundial de waterpolo

El oro mundialista de Barcelona 2013 seguirá siendo el único de la selección femenina de waterpolo después del Mundial de Singapur. En la semifinal ante Hungría, España no compitió. Suena rarísimo en un equipo legendario, pero así fue. Marcó el primer tanto y luego desapareció. Fue un equipo desconocido en el que no funcionó nada ni nadie. Las campeonas olímpicas nunca fueron ellas y las húngaras se pasearon hasta la final donde se medirán con Grecia. España buscará su cuarto bronce mundialista (Budapest 2017, Gwanjou 2019 y Fukuoka 2023) ante Estados Unidos el miércoles.

La semifinal empezó con un espejismo. Una intervención de Martina Terré y un gol de Paula Leitón debieron impulsar a la selección, pero... los 7:30 siguientes fueron una pesadilla como hacía tiempo que no vivía el equipo. Las húngaras empezaron a buscar a sus boyas, forzaron las exclusiones y ahí encontraron demasiadas vías de agua en la defensa española. Gozaron de media docena de superioridades y aprovecharon cinco. España tuvo el mismo número de ventajas y sólo fue capaz de aprovechar una. Y fue a segundos del final cuando Elena Ruiz marcó el segundo gol de la selección fruto más de la rabia que de otra cosa. Jordi Valls había pedido a sus jugadoras "más defensa" en un tiempo muerto. Era una de las transformaciones obligadas con todo lo que quedaba por delante. Porque todavía había tiempo.

Hace tres meses, España había caído ante Hungría en la semifinal por el título de la Superfinal de la Copa del Mundo después de firmar un inquietante 0/10 en superioridad. La historia se repitió. La que aprovechó Elena Ruiz en el comienzo del segundo cuarto sirvió de poco porque la defensa seguía sin funcionar. Las magiares no necesitaban insistir con sus boyas. Las lanzadoras tomaron el relevo y las diferencias se dispararon hasta un preocupante 10-3.

España no encontraba soluciones en ningún lado de la piscina. Jordi Valls apostó por el cambio en la portería. Mariona sustituyó a su hermana Martina que firmaba un flojo 2/12. La sangría no se frenó porque las húngaras estaban encantadas con la dinámica del partido. La defensa española, la mejor del torneo, no existía. Y el ataque estaba en un promedio raquítico: dos goles por cuarto en los tres primeros. Por eso la ventaja de las húngaras era abismal, siete goles, con medio partido por delante. Un reto excesivo que se basaba en tres datos muy concretos: cuatro pérdidas de España, 7/9 de Hungría en superioridad y sólo 2/9 de España en el mismo apartado. Bea Ortiz y Paula Leitón vivían agobiadas y sólo Elena Ruiz parecía capaz de tirar del equipo.

La tendencia no se alteró después del parón porque el equipo no fue capaz de transmitir un mínimo de reacción. Hungría también se apuntó el tercer parcial y España tuvo que asumir la realidad en un torneo en el que había sumado tres victorias muy sencillas (Sudáfrica, Francia e Inglaterra) y una agónica (Países Bajos).

En la otra semifinal, Grecia, después de liquidar a Australia en cuartos, acabó con Estados Unidos, actual campeona del mundo, en semifinales por 14-10. Las europeas cimentaron su victoria en el último cuarto, resuelto con un parcial 5-2 y tres goles de Vasiliki Plevritou. El resultado confirma un cambio de ciclo en el waterpolo mundial, dominado en los últimos años por Estados Unidos, pero que ya quedó fuera del podio en los pasados Juegos y ahora tampoco podrá defender el título mundial conquistado en 2023 en Doha. Las estadounidenses suman ocho oros mundiales, cuatro de ellos de forma consecutiva entre 2015 (Kazán) y 2022 (Budapest). Antes habían conseguido otros tres títulos más. Las griegas fueron campeonas del mundo en 2011 y buscarán ahora su segundo título ante Hungría.

15. Hungría (6+5+3+1): Neszmely, Farago (1), Sümegi (0), Barro (1), Leimeter (2), Rybanska (1) y Tiba (1) -siete inicial- Hajdu (1), Garda (1), Szilagyi (3), Keszhtelyi (3) y Valyi (1).

9. España (2+2+2+3): Martina Terré, Nona Pérez (0), Elena Ruiz (3), Bea Ortiz (2), Anni Espar (0), Paula Crespí (1) y Paula Leitón (1) -siete inicial- Mariona Terré, Prats (1), Peñalver (0) y Camus (1).