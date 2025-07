España, finalista del Mundial de waterpolo tras sobrevivir en los penaltis ante Grecia

España buscará en Singapur su cuarto título mundial después de superar a Grecia en los penaltis tras una semifinal dramática. La selección sobrevivió agarrada a Unai Aguirre y después de superar una sequía goleadora que duró más de medio partido. Un gol de Alberto Munárriz en el último segundo llevó la semifinal a los penaltis y ahí apareció el mejor portero del mundo. España espera rival del duelo entre Hungría y Serbia. ¿El reto? Volver a ser campeones del mundo después de los oros logrados en Perth 1998, Fukuoka 2001 y Budapest 2022.

España encontró la ayuda del VAR subacuático para romper la semifinal ante Grecia. Un puñetazo de Chalyvopoulos en un contraataque de España fue captado por las cámaras de la piscina. El agresor se fue a la calle y los griegos se quedaron cuatro minutos en inferioridad. Unai Aguirre siguió marcando territorio, como hizo desde el comienzo, y un parcial de 0-3 abrió una ventaja importante, ni mucho menos definitiva. España antes se había agarrado, como sucedió desde el último tramo ante Hungría, a la defensa. El trabajo atrás y la omnipresencia de Unai Aguirre marcaron el camino para la selección. El portero se encargó de minar la moral de los griegos en sus superioridades. Entre sus intervenciones y los balones al larguero, el ataque griego estuvo maniatado medio partido.

El equipo de David Martín repartió responsabilidades en ataque con el liderazgo de Bernat Sanahuja. A los montenegrinos en cuartos les hizo media docena y al descanso ante Grecia había aportado tres. Bustos abrió el marcador con su primer gol en el torneo y Alberto Granados apareció en el segundo cuarto. España había marcado territorio después de la intervención del VAR, pero quedaba toda la vida por delante.

Si las seis primeras superioridades de los griegos no habían encontrado premio sí lo hicieron a la séptima. Los ataques mandaban sobre las defensas. Y al protagonismo de Unai Aguirre respondió Tzortzatos en la portería griega. Había bloqueos, los palos también jugaban y España se pasó todo el cuarto sin anotar. El parcial del tercer periodo, 1-0 para Grecia, resultó raquítico. La selección sobrevivió gracias a su solvencia atrás y la fiabilidad en las inferioridades (1/8 después de 24 minutos). Además sobrevivió a la expulsión de Alberto Granados y llegó al tramo decisivo con dos goles de diferencia, 4-6.

Pero el problema en ataque no se resolvía. Mediado el último cuarto, España seguía sin marcar después del descanso. Los errores en las superioridades griegos resultaron contagiosos. Si los helenos estaban en 2/10, España clavaba la misma cifra. Demasiados regalos desaprovechados por ambas partes. Y con menos de cinco minutos por delante todo estaba por decidir porque los griegos ya estaban ahí (6-6).

El último gol de España llegó a poco más de tres minutos para el final del segundo cuarto. Lo que resultaba asombroso es que la selección todavía siguiera a flote después de un cuarto de hora de sequía. Unai Aguirre rozaba el 70 por ciento de acierto en sus intervenciones, pero hacía falta marcar porque los griegos, como no podía ser de otra forma, terminaron por ponerse por delante a menos de dos minutos. Felipe Perrone, en su penúltimo partido internacional, se estrelló con el poste. La final estaba en manos de los griegos, pero España no se rindió. Recuperó el balón a falta de cinco segundos y cuando la bocina amenazaba, en el último segundo, apareció milagrosamente Alberto Munárriz para llevar la semifinal a los penaltis. España había sobrevivido a una sequía de más de 19 minutos y, lo mejor, estaba en manos de Unai Aguirre. Perrone, Sanahuja, Munárriz y Larumbe marcaron. Y ¿cómo no? Unai Aguirre detuvo dos lanzamientos de los griegos para que España busque su cuarto título mundial

9. Grecia (2+1+1+3+2): Tzortzatos, Genidounias (2), Skoumpakis (0), Gkiouvetsis (1), Kanakakis (1), Chalyvopoulos (0), Gkillas (2), Kalogeropoulos (0), Alafragkis (0), Kakaris (0), Nikolaidis (0), Papanikolaou (0), Andreadis (0) y Pouros (1).

11. España (3+3+0+1+4): Unai Aguirre; Munárriz (2), Granados (2), Sanahuja (4), De Toro (0), Larumbe (1), Javi Bustos (1), Cabanas (0), Tahull (0), Perrone (1), Biel (0), Alex Bustos (0), Gomila (0) y Edu Lorrio.