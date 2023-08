España da un recital en las series de 1.500 con Meechal, García Romo y Katir

Tres series de 1.500 en los Mundiales de Budapest, media docena de clasificados por serie para semifinales y tres españoles en liza. Adel Meechal, Mario García Romo y Mohamed Katir estarán el domingo 20 a partir de las 17:35 en las semifinales del "milqui". Se trata de soñar o quizá no tanto, pero los tres están más que capacitados para presentarse en la final del miércoles 23 (21:15) y allí quién sabe.

Pareció por un instante que las normas de clasificación de los Mundiales de Budapest habían cambiado a última hora. Si no es difícil de explicar que la primera serie y la tercera se corrieran por debajo de 3:35. Y en ese terreno tanto Meechal como Katir se movieron con una fiabilidad extraordinaria. Adel se convirtió en la sombra de Jakob Ingebrigtsen y esa era la mejor garantía para adquirir el billete para la semifinal. El noruego marcó el ritmo y Meechal cumplió con nota. Katir no necesitó seguir a nadie. Marcó el ritmo y dominó con una suficiencia extraordinaria. Mario García Romo le puso más emoción. En su serie, la segunda, los catorce atletas prácticamente llegaron con opciones al último 100. Mario estaba ligeramente encerrado y a la salida de la curva encontró un hueco. Se desplazó a la calle dos, hizo un leve cambio que fue más que suficiente para despegarse del grupo. No fue un demarraje violento, transmitió que se guardaba un montón de energías. Fue más que suficiente para ganar su serie (3:46.77) y que los otro trece competidores se pegaran por las otras cinco plazas. Todos llegaron en apenas dos segundos y delante de ellos el salmantino.