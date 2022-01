Movistar Riders lleva el entretenimiento digital a las principales líneas aéreas

Los seguidores de los esports y del entretenimiento digital más gamer están de suerte. Ahora, cada vez que suban a un avión, podrán disfrutar de los contenidos que Movistar Riders, club de esports referente a nivel mundial, desarrolla habitualmente para sus millones de seguidores. Así, los vuelos regulares operados por Iberia Express, Viva Aerobus, Volotea, Air Nostrum, Orbest, Sun Express, Pegaso, Binter y W2Fly dispondrán de una programación especial 100% eSport que amenizará el viaje de sus pasajeros.

Movistar Riders ofrecerá programas de producción propia que van desde el documental hasta los consejos y clases de especialista. Vídeos tanto de entretenimiento (tipo e-Cats) y seguimiento del equipo Movistar Riders (la otra cara de los jugadores, la competición a examen…), como de formación (lecciones Fortnite Academy) y concienciación (My Game My Name).

“El mundo de los esports ya compite con los deportes de la vida real en términos de audiencia, interés de la audiencia y gasto en publicidad. Con esta nueva realidad, QuiverTree Media tenía que proponer estos nuevos contenidos a sus clientes”, ha declarado Vincent Tomasoni, VP Operations de QuiverTree Media. “En QuiverTree Media siempre buscamos mejorar nuestra oferta con todos los nuevos contenidos y formatos de última generación”.

“Estamos muy contentos de que los contenidos de Movistar Riders pasen a formar parte de la oferta de las principales aerolíneas. Los esports no conocen barreras y, de esta forma, acompañaremos a los seguidores del gaming a todos sus destinos favoritos, haciéndoles disfrutar de su viaje desde el primer momento”, ha añadido Fernando Piquer, CEO de Movistar Riders.

Entre otros, Movistar Riders programará a bordo del avión lo más destacado en cuanto a entretenimiento digital gamer en todos sus variados formatos: temporadas completas (o episodios concretos) de AFK, de CSGO Legends o de e-Cats; documentales como FIFA Movistar Riders o Movistar Riders en la WeCup; clases magistrales como las impartidas en la Fornite Riders Academy…

Movistar Riders pretende con este nuevo movimiento, no solo acercarse y entretener al pasajero (y potencial nuevo seguidor) sino también afianzar su sólida posición como principal referente dentro de los esports y el gaming entertainment. Un nuevo camino para seguir ampliando la audiencia del club y fortalecer especialmente la ligazón con sus fans más incondicionales. Se estima que 28 millones de viajeros tendrán acceso al contenido Riders durante el acuerdo.

El despegue de los clubes de deportes electrónicos toma su propio rumbo y este tipo de alianzas así lo corroboran. Hoy les ha tocado a los jinetes ser los que formen parte de la cartelera de programas y contenido que se ofrecen en las líneas aéreas, pero quién nos dice que, de aquí a un tiempo, la publicidad en los cines o en la previa de partidos de deportes tradiciones no formen parte de la escena competitiva y entretenimiento.

La escalada hacia consolidarse como una de las alternativas de ocio comunes queda más cerca que nunca para crecer hacia esa dirección. El tiempo dirá si es más temprano o más tarde, pero la intención es clara y puede ser en cualquier momento.