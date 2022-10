Bruno Fernandes y Juan Mata se suman a Rebels Gaming

Rebels Gaming vuelve a confirmar su objetivo de convertirse en un club de esports referente con la entrada de Juan Mata y Bruno Fernandes en el accionariado de la empresa.

Sobre las incorporaciones David de Gea comenta: “estoy encantado de contar con dos grandes compañeros y sobre todo amigos; sé que ambos aportarán valores positivos a los esports”.

Todos viven día a día la experiencia del deporte profesional del máximo nivel y saben mejor que nadie la dedicación, la fuerza y la constancia que se necesitan para llegar a lo más alto. Siendo parte de Rebels Gaming quieren compartir lo que han aprendido con los jóvenes talentos de los videojuegos en los que el club compite.

Juan Mata, futbolista español campeón de Europa en 2012 y campeón del mundo en 2010 con la selección nacional, y actual centrocampista del Galatasaray está muy motivado con su adhesión a Rebels Gaming: “Estoy encantado de formar parte de esta aventura, y más si es junto a mi amigo David de Gea. Es un mundo nuevo para mí y tengo muchas ganas de aprender sobre este sector”.

Bruno Fernandes, compañero de David de Gea, jugador en el Manchester United e ídolo portugués también se une al reto deportivo digital de Rebels Gaming: “Los esports son una nueva manera de competición y eso me motiva y me llama la atención. He visto a David (de Gea) disfrutar con los partidos de Rebels y ahora estaré encantado de hacerlo a su lado formando parte del proyecto”.

¡BIENVENIDOS @juanmata8 & @B_Fernandes8!



Con este movimiento, Rebels Gaming, con poco más de un año de vida, pero ya campeón de España de VALORANT y Rainbow 6, apunta a seguir sorprendiendo en 2023 donde las cualidades deportivas, así como la gestión demostrada hasta la fecha lo convierten ya en uno de los clubes con un proyecto más sólido hasta la fecha.

Por otro lado, esta llegada permitirá que nuevos patrocinios se sumen a Razer y reforzar aún más si cabe Rebels Velvet (el equipo de VALORANT femenino) y los equipos de Rainbow Six, VALORANT y League of Legends masculino.

Por último y no menos importante, queda por conocer cuál va a ser el futuro más que prometedor de cara al ámbito deportivo del cierre del año y próximo 2023. Sin embargo, los pasos hacia los que apunta divagan una situación más que ilusionante y más cuando los rumores que sobrevuelan el club apuntan a verlos en la primera división de todas sus designaciones. Queda esperar esta afirmación, pero los rebeldes ya empiezan a jalear desde sus casas para animar a uno de los clubes que más proyección se espera ver.