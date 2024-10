DUX se alía con Pringles y Krave de Kellogg’s para crear y promover La Fórmula Pro Gamer

Se estima que en 2023 el número de jugadores de videojuegos fue de aproximadamente 3.380 millones en todo el mundo. Según los datos de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) en España la cifra está en torno a los 20 millones de jugdores, de los cuales el 53% son hombres y el 47% mujeres. La franja de edad de mayor número de jugadores está entre los 25 a 34 años.

La inmensa mayoría de jugadores afirma tener una relación sana con su afición. Sin embargo, sobre los videojuegos se ha dicho que fomentan la violencia, que generan adicción, que favorecen el sedentarismo o que producen aislamiento. En ocasiones estas ideas se basan en prejuicios, apenas avalados por estudios científicos de calidad, o en casos aislados extremos.

Por ello, para impulsar los valores en los esports y videojuegos y promover un entorno sano y seguro para los gamers, DUX Gaming, Pringles y Krave de Kellogg’s han unido sus fuerzas. Asesorados por expertos, han creado La Fórmula Pro Gamer, convencidos de que, con la combinación de sus ingredientes en las dosis recomendadas, se podría garantizar que los jugadores y jugadoras disfrutarán del juego digital de forma saludable y segura.

La Fórmula Pro Gamer ha sido presentada en la sede del equipo profesional de esports por Mario Fernández, CEO de DUX, y Amparo Lobato, directora de Asuntos Corporativos de Kellanova. También han participado los embajadores que durante los próximos meses divulgarán la fórmula: Rafael TGR, director deportivo y exjugador profesional de esports, Jaime y Tundi, Pro Players en los equipos de DUX y Claudia Lifter, nutricionista y entrenadora especializada en gamers profesionales.

Los embajadores de La Fórmula Pro Gamer

Después de la presentación del decálogo, llegó el momento de que los embajadores del decálogo tomaran la palabra e indicaran por qué es importante una iniciativa como esta en el mundo gaming. Rafael TGR, director deportivo de DUX y exjugador profesional de esports, habló de su experiencia personal después de más de 10 años compitiendo y quiso remarcar la importancia de saber diferenciar entre la vida virtual y la vida real, y cómo la falta de vida social, en muchas ocasiones, frustra a los jugadores. “El mundo de la competición es una noria de emociones y muchas veces no sabemos cómo lidiar con ellas. Por eso considero que tener una guía, como es esta fórmula, es muy positivo para los jugadores, ya sean profesionales o amateurs. Además de ser una de las claves si quieres tener una carrera longeva”.

Tras esto, Jaime, Pro Player también desde hace más de 10 años, contó su caso y cómo el método DUX, basado en el desarrollo personal, entrenamiento físico y psicológico, sumado a una buena rutina, cambió por completo su vida y su rendimiento. “Los primeros años de mi carrera estaba solo y no sabía cómo lidiar con todo lo que estaba viviendo, pero en 2019 entré en DUX y conocí su método, y fue en 2021, tras una serie de derrotas en competiciones importantes, cuando descubrí la importancia de tener unos hábitos saludables. Ahora estoy en mi mejor momento, y espero poder transmitir esta filosofía a otros jugadores”, indicó. A lo que añadió, “me habría encantado tener esta fórmula cuando empecé”.

Posteriormente ha intervenido Claudia Lifter, nutricionista y entrenadora encargada de guiar a los jugadores profesionales, quien habló de su recorrido profesional y cómo la mayoría de sus clientes son Pro Players y creadores de contenido. “La clave es crear un plan que se adapte a la persona, en vez de intentar que una persona con una vida tan particular siga un plan que no se ajusta a su vida, ya que buscamos adherencia para que los resultados se mantengan a largo plazo”, dijo Claudia. Además, añadió que “me parece que esta fórmula es coherente y real, y recoge todos los aspectos fundamentales para que, no sólo jugadores de videojuegos, sino cualquier persona pueda adquirir unos hábitos que le ayudan a conseguir su bienestar físico y emocional”.

Finalmente, Tundi, el Pro Player que se acaba de embarcar en esta aventura, ha respondido a las preguntas de los medios. “Para mí ha sido clave detectar qué malos hábitos podía cambiar y poner en marcha un plan de acción que no consiste en una dieta estricta e irreal, sino en un balance entre alimentación y actividad física”, reflexionó el jugador profesional. “Estoy seguro de que Claudia, Jaime y Rafa me aportarán su conocimiento y experiencia para poder seguir la fórmula y conseguir éxitos. Tengo muchas ganas de empezar y entrar en rutina. De hecho, ayer, hicimos la primera evaluación para poner en marcha en plan que seguiremos en las próximas semanas”, señaló Tundi.

También durante la presentación Helena Fernández y Leticia Beruete, del equipo de marketing de Pringles y Krave de Kellogg’s, señalaron que estas marcas de Kellanova “están innovando en la forma de comunicarse con sus fans, a través de los momentos de ocio”. A la hora de llegar al gamer, se apoyan en aliados como es nuestro equipo DUX, con quienes trabajan para tener un impacto positivo a través del entretenimiento. Y lo hacen “ofreciendo experiencias únicas e inmersivas que nos permiten conectar con nuestra audiencia más Millenial y Generación Z”.