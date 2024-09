"El Oso y el Madroño" y otros monumentos emblemáticos de España se unen a la vuelta al cole con mochilas Oxford

Oxford, la marca líder en material escolar, ha lanzado una campaña digital que mezcla FOOH (Fake Out Of Home) e influencers, dando un giro creativo a la vuelta al colegio. Esta iniciativa no solo busca conectar con los estudiantes, sino también introducir una experiencia que combina lo digital y lo físico de una manera original.

En colaboración con varios influencers populares entre los jóvenes tales como Gemmita, Cuquilleos, Vida Madrid y Madrid Mejores. Oxford ha implementado el FOOH de manera ingeniosa en varios monumentos icónicos de España, destacando especialmente el "Oso y el Madroño" de Madrid, la emblemática escultura situada en el lado oriental de la Puerta del Sol. En un video central, que se ha compartido en redes sociales, el monumento aparece equipado con mochilas Oxford, fusionando lo tradicional con lo contemporáneo. Esta propuesta visual busca captar la atención de los jóvenes y reflejar sus experiencias cotidianas de manera disruptiva.

"En Oxford, entendemos que la vuelta al colegio es un momento crucial y emocionante para los estudiantes. Queremos estar presentes en esta etapa, ofreciendo no solo productos de alta calidad, sino también experiencias que inspiren y motiven", afirma Anna Pla, directora de marketing de Hamelinbrands. "Con esta campaña, buscamos fomentar la conexión y complicidad con nuestros usuarios, utilizando el poder de la tecnología y las redes sociales para hacer más llevadera y divertida la transición al nuevo curso escolar".

Oxford reafirma su compromiso con los estudiantes, ofreciéndoles no solo productos de alta calidad, sino también experiencias que conectan con sus intereses y estilos de vida. A pocas semanas del inicio del nuevo curso escolar, la marca busca estar más cerca que nunca de los jóvenes, acompañándolos en esta etapa importante y apoyando su creatividad y aprendizaje.