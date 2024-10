El programa de emprendimiento de Madrid in Game inaugura su cuarta edición

Madrid in Game ha inaugurado en el Campus del videojuego la cuarta edición del Start IN Up Program, el programa de incubación y aceleración de startups del sector del videojuego y la gamificación de Madrid in Game por el que han pasado ya 92 empresas desde su creación en 2023. El inicio de esta nueva convocatoria acogerá durante los 6 próximos meses a 58 startups. Una cifra que convierte a al programa en uno de las aceleradoras de empresas dedicadas al gaming más ambiciosas del mundo.

El Start IN Up Program nació en marzo de 2023 con la misión de atraer, impulsar, retener y potenciar el talento, así como generar empleos directos y de calidad en la industria del videojuego. El programa se adapta a los diferentes perfiles empresariales en función de la etapa madurativa en la que se encuentran cada una de las compañías seleccionadas, organizándose en 3 fases: preincubación, incubación y aceleración. Para el cuarto batch del programa, y dada la calidad y competencia de las nuevas startups que se suman y las que se mantienen de anteriores convocatorias, la aceleradora de Madrid in Game desplegará durante los próximos meses una línea más especializada dirigida a ayudar a conseguir metas más ambiciosas para sus participantes.

Tras el acto de presentación, celebrado en el Experience Center del Campus del videojuego el 28 de octubre, los nuevos emprendedores se instalaron en el Development Center, el pabellón ubicado en el propio Campus en Casa de Campo y dedicado a esta iniciativa que será su nuevo lugar de trabajo durante los próximos meses. Este espacio pone a disposición de los participantes un lugar físico donde trabajar, establecer contactos y recursos tecnológicos que incluyen laboratorios de sonido, vídeo y realidad virtual y aumentada de última generación. Recursos para impulsar el desarrollo de sus empresas con el objetivo de convertirlas en proyectos solventes y de referencia para la industria del videojuego de nuestro país.

El Start IN Up Program, un motor para impulsar el sector del videojuego desde la base

Las startups participantes reciben apoyo para la búsqueda de inversión, presencia en eventos profesionales de la industria del videojuego a nivel nacional e internacional, ser partícipes de eventos para conseguir financiación (como los recientemente celebrados Investor and Demo Day o la II Jornada de instrumentos financieros). Además de asesoramiento personalizado de expertos de diferentes ámbitos profesionales: negocio (gestión estratégica e inversión, mercado y publishing, diseño de economía, blockchain, comunicación corporativa y de producto, localización y ámbito legal), producto (producción y desarrollo, dirección creativa, distribución y marketing retail) persona (recursos humanos) y eSports.

Más de 200 mentores (especializados en el ámbito del videojuego, gestión de empresas, marketing y otras áreas de negocio) liderados por Iván Fernández Lobo, fundador de Gamelab, estarán a disposición de los emprendedores. Destacan Fernando Piquer (primer presidente del Clúster del videojuego de Madrid y CEO de Movistar KOI), Ignacio Monereo (Boost Capital), Connie Brammeier (exdirectora de gaming y Experiencias en The Walt Disney Company), Eduardo Aparicio (Primastika), Pablo de la Nuez (Raiser Games) o Ricardo Carretero (Gamified Systems).