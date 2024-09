Riot Games y Linkin Park juntos para los Worlds

Riot Games acaba de anunciar que las superestrellas de fama mundial Linkin Park interpretarán el himno del Campeonato Mundial de League of Legends de este año, "Heavy Is The Crown".

"Heavy Is The Crown" sigue la estela del primer sencillo de Linkin park, "The Emptiness Machine", que ha marcado su vuelta a la música después de siete años. El tema se catapultó hasta lo alto de las listas, con más de 80 millones de reproducciones cuando la banda arrancó su nueva gira con 6 fechas distintas. Su octavo álbum de estudio, From Zero, saldrá a la venta el 15 de noviembre bajo el sello de Warner Records.

"Heavy Is The Crown" es una monumental colaboración entre el grupo y la industria de los videojuegos. "Asociarnos con Riot para traer este himno a la comunidad internacional de League of Legends ha sido una fantástica experiencia", afirmó Mike Shinoda, miembro de Linkin Park. "La canción explica a la perfección lo que significa esta nueva etapa para nosotros: plasma el sonido que siempre nos ha definido incorporando una energía llena de frescura. ¡Estamos deseando que tanto jugadores como fans la disfruten!".

"El himno mundial es el momento musical que los jugadores de League of Legends esperan con más ganas cada año y se ha convertido en un elemento habitual muy esperado en el panorama musical internacional", explica Maria Egan, directora global de Riot Games. "Mientras el grupo empieza este emocionante nuevo capítulo, tenemos el honor de asociarnos con ellos para el himno de 2024. La letra de 'Heavy Is The Crown' representa perfectamente la narrativa del Mundial de este año y resulta muy potente como acompañamiento a las temáticas de nuestro vídeo musical".

Billboard tilda el regreso de Linkin Park como "triunfal", mientras el grupo se une a las filas de artistas anteriores que han interpretado los himnos del Mundial, incluidas las estrellas internacionales Imagine Dragons, Lil Nas X, Zedd, NewJeans y muchos más. Se trata de himnos que han sumado más de 10 mil millones de reproducciones en todas las plataformas. Lo más reciente: el himno del Mundial de 2023 "GODS" de NewJeans rompió el récord del mayor debut en la historia de los himnos. Ha reunido casi 270 millones de reproducciones en todo el mundo en varias plataformas y su vídeo musical tiene casi 100 millones de visualizaciones en el canal de YouTube de League of Legends.

El Campeonato Mundial de League of Legends, también llamado "Mundial", es la cumbre de las competiciones de esports, donde los mejores equipos de nueve regiones compiten por hacerse con el título de campeón del mundo. Se celebra al final de la temporada regular en una región anfitriona que cambia cada año, y en este torneo participan equipos clasificados de las ligas profesionales del mundo entero, que tienen lugar a lo largo de tres meses. El Mundial es el campeonato de esports más visto y seguido del mundo, y la Final del Mundial 2023 se convirtió en el evento de esports más visto de todos los tiempos.