El Six Invitational tendrá lugar en el MGM Music Hall de Boston en febrero de 2025

Ubisoft y BLAST han dado a conocer más detalles del próximo Six Invitational, que tendrá lugar en Boston (Massachusetts) del 3 al 16 de febrero de 2025.

Después de los momentos increíbles que dejó el Six Invitational del año pasado en São Paulo (Brasil), el torneo se desplaza este año hasta el MGM Music Hall de Boston, convirtiéndose así en el primero que se celebra en Estados Unidos.

Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster.

Fechas y ubicaciones:

●Fase 1 – “Fase de grupos”: del 3 al 7 de febrero (no está abierta al público).

●Fase 2 – “Playoffs”: del 9 al 11 de febrero (no está abierta al público).

●Fase 3 – “Final”: del 14 al 16 de febrero (abierta al público en el MGM Music Hall).

La segunda fase de la temporada 2024 ya está en marcha. Los equipos que se enfrentan en las ligas regionales ya pueden conseguir puntos globales y clasificarse para el BLAST R6 Montreal Major de noviembre, la primera competición en la que podrán ganar puntos para clasificarse para el Six Invitational de 2025. Será entonces, en febrero, cuando 20 de los mejores equipos de Rainbow Six Siege del mundo viajen a Boston para luchar por los 3 millones de dólares del premio, así como por la oportunidad de hacer historia y levantar el icónico trofeo del Martillo.

Norteamérica y EUA cuentan con una gran historia en Rainbow Six Siege, pues sus equipos han ganado múltiples Six Invitational y Major en los pasados años. TSM levantó el Martillo en el Six Invitational de 2022, y más recientemente, este mismo año, el equipo beastcoast se hizo con la victoria en el BLAST R6 Manchester Major.

En el pasado, Boston ha acogido una gran variedad de eventos de esports de primer nivel, y una vez más será la sede de uno de los mayores eventos del mundo de los deportes electrónicos, en el nuevo recinto MGM Music Hall de Fenway Park, que se inauguró en 2022.