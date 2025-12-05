Team Heretics prepara una jornada épica en GAMERGY 2025 con fan meeting, creadores de contenido y un showmatch de VALORANT

El ecosistema de los esports en España continúa demostrando su madurez y su capacidad para reunir a miles de aficionados en torno a experiencias competitivas y de entretenimiento. Este año, GAMERGY 2025 volverá a convertirse en el punto de encuentro clave para jugadores, creadores y organizaciones.

Y si hay un nombre que vuelve a destacar con fuerza, ese es Team Heretics, que ha elegido la feria madrileña como escenario para una jornada especial que combinará cercanía con los fans, estrellas del gaming y un espectáculo competitivo a la altura de lo que espera su comunidad.

La jornada dedicada al club tendrá lugar el viernes 12 de diciembre, en pleno desarrollo de GAMERGY, y promete ser una de las activaciones más concurridas y comentadas del evento. Con un programa que mezcla fan meeting, competición amistosa y presencia de grandes talentos, Heretics refuerza un año más su influencia en el panorama español de los esports.

Un día pensado para la comunidad

La agenda oficial de Team Heretics arrancará con un encuentro especialmente diseñado para los fans de Brawl Stars, uno de los juegos móviles más populares del momento. Entre las 16:00 y las 17:30, los asistentes podrán participar en un Fan Meeting exclusivo con Trebor y Guille, dos figuras de referencia dentro de la escena competitiva internacional. Este espacio permitirá a los seguidores conocerlos de cerca, sacarse fotos, pedir autógrafos y compartir la pasión por un título que continúa acumulando millones de jugadores activos año tras año.

Para muchos visitantes, este tipo de espacios son una oportunidad única de convivir unos minutos con jugadores a los que siguen diariamente, reforzando ese vínculo tan especial entre creadores, profesionales y su comunidad.

ShowMatch de VALORANT: creadores cara a cara

El segundo gran plato del día llegará de 17:30 a 19:30, con un ShowMatch de VALORANT protagonizado por algunos de los creadores de contenido más populares del club y del ecosistema español. Nombres como Abby, Pereira, Kaos, Alicia, ElCalvo o Shiro, entre otros invitados aún por revelar, saltarán al escenario para disputar una partida amistosa cuyo propósito no es solo competir, sino generar momentos divertidos, caóticos y memorables.

Los showmatches se han consolidado como una de las fórmulas de entretenimiento más exitosas dentro de los esports. La mezcla entre competitividad ligera, personalidades fuertes y una audiencia entregada convierte cada encuentro en puro espectáculo. En esta ocasión, el humor y el pique sano serán claves para decidir quién es “el mejor o el menos malo” del grupo, tal como señala la propia nota de prensa.

El sello Heretics: profesionalización y espectáculo

La constante presencia de Team Heretics en GAMERGY no es casualidad: el club continúa siendo un pilar en la profesionalización del sector en España. Su activación en la feria no solo se limita al escenario principal; también contarán con un stand propio y un simulador especialmente preparado para que los asistentes puedan experimentar la sensación de competir como verdaderos jugadores profesionales.

Este tipo de experiencias permiten comprender mejor el nivel de exigencia y preparación que hay detrás del mundo de los esports. Además, ayudan a atraer a nuevos públicos que quizá no siguen las competiciones, pero sí disfrutan del entretenimiento que rodea al gaming moderno.

Entradas y tipos de acceso a GAMERGY 2025

GAMERGY Madrid 2025 se celebrará del 12 al 14 de diciembre y promete un ambiente electrizante para los aficionados. Las entradas ya están disponibles en la web oficial del evento y presentan diferentes opciones:

GAMERGY Day Pass : acceso individual para un día (22 €).

: acceso individual para un día (22 €). Abono Heretics : acceso de tres días, zonas de juego, experiencias y un Welcome Pack Heretics (55 €).

: acceso de tres días, zonas de juego, experiencias y un Welcome Pack Heretics (55 €). Abonos VIP: experiencias premium desde 204 €.

Con una oferta que abarca desde actividades para fans hasta competiciones de alto nivel, la feria se posiciona como uno de los eventos imprescindibles del calendario gamer en España.

Una cita que sigue elevando los esports

La jornada de Team Heretics en GAMERGY 2025 es otra muestra del crecimiento continuo del sector en nuestro país. La combinación de jugadores profesionales, creadores con millones de seguidores y experiencias inmersivas convierte esta edición en una parada obligatoria para cualquiera que disfrute los videojuegos, la competición y el entretenimiento digital.

El 12 de diciembre será un día para vivirlo desde dentro, compartir pasiones y confirmar que los esports ya no son una moda, sino una industria sólida, en constante expansión y con una comunidad cada vez más fuerte.