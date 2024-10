Toda la oferta formativa de videojuegos en Madrid se expondrá en Casa de Campo durante el evento final de Cazacracks

La iniciativa Cazacracks, que este año celebra su segunda edición, continúa su tour por institutos y centros educativos madrileños destacando y poniendo en valor a la ciudad de Madrid, que con sus más de 40 grados universitarios y másteres dedicados al videojuego e industria es un entorno óptimo para desarrollar los estudios superiores de los estudiantes de la capital.

Tras un mes de gira, este tour finalizará con un gran evento del 15 al 17 de octubre. Para la presente edición, Cazacracks crece y cambia de escenario, pasando del Development Center de Madrid in Game al Pabellón de Convenciones de Casa de Campo, a pocos metros del Campus del videojuego. Para esta cita se contará con 12 universidades y centros de enseñanzas superiores de Madrid: Voxel School, ESDIP, Universidad Rey Juan Carlos, The Core, Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Complutense de Madrid, IE, U-tad | Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, CEV, ISDE, UDIT - Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología y la Universidad Europea de Madrid. Allí expondrán sus estudios relacionados con la industria del videojuego facilitando el futuro académico de los estudiantes.

Durante el evento, de inscripción gratuita y que se celebrará del 15 al 17 de octubre, habrá diferentes actividades como ponencias y formaciones para ilustrar a los visitantes sobre los estudios superiores universitarios que se ofertan en los centros de la Comunidad de Madrid, la industria del videojuego y sus posibilidades. Las ponencias correrán a cargo de universidades pertenecientes al Clúster del videojuego de Madrid y distintas startups del Start IN Up Program, el programa de emprendimiento de Madrid in Game, que compartirán sus experiencias y conocimientos sobre la industria del videojuego.

La inauguración y el cierre del evento Cazacracks tendrá un marcado acento musical, con dos actuaciones que servirán parar mostrar el talento sonoro gaming. La apertura contará con la participación de Elena Loredo "Elesky", la popular creadora de contenido realizará una demostración de sus habilidades el martes 15 de octubre y dará una ponencia sobre música y emprendimiento esa misma tarde. En el cierre, el jueves 17 de octubre por la tarde, se concluirá Cazacracks con un concierto de Press Start Project, que reinventarán en directo melodías de juegos clásicos con ritmos jazz y pop.

Cazacracks también acogerá un campeonato de eSports diario y la final de la nueva edición de Madrid in Game HackJams. Durante la celebración del evento, los alumnos de los colegios asistentes a Cazacracks disfrutarán de una competición de League of Legends individual, en la que podrán mostrar sus habilidades en el videojuego de Riot Games y competir con estudiantes de otros centros. El torneo se disputará en un entorno de juego seguro y divertido, en el que se trabajarán valores como la creación de estrategias en tiempo real y la actitud competitiva y responsable a través de los eSports.

Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, explica que “la formación educativa en el ámbito del videojuego es esencial para desarrollar las habilidades técnicas y creativas necesarias para innovar y competir en este mercado. Invertir tiempo y esfuerzo en la formación dentro de sector es invertir en creatividad, innovación y futuro”.