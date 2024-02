Multa Esta es la brutal sanción económica a la que se enfrentan los jugadores de Hockey por desviar un vuelo Los siete deportistas que fueron expulsados tendrán que hacer frente no solo a una multa sino a los costes ocasionados a la aerolínea por desviar al avión de su ruta. Esta es la brutal sanción económica a la que se enfrentan los jugadores de Hockey que obligaron a desviar un vuelo Twitter No todos los días se gana un título como la Copa del Rey y es normal que los futbolistas los celebre. Sin embargo, la euforia desatada por varios jugadores de un equipo de hockey sobre patines en el avión tras llevarse el torneo puede salirle muy cara. El piloto de la aeronave expulsó del aparato a siete deportistas por comportamiento inadecuado. Todo ocurrió en la noche del domingo en un vuelo que cubría el trayecto Madrid - Gran Canaria, que se desvió a Sevilla para desalojar a siete jugadores. Más Noticias Lamentable incidente Un equipo de hockey sobre patines obliga a desviar un avión de Iberia En el vuelo de regreso Madrid-Gran Canaria en el que viajaba la plantilla del club de hockey sobre patines Molina Sport se empezaron a recibir quejas de los pasajeros por el comportamiento de un grupo de jugadores, que finalmente llevó al desvío del avión al aeropuerto de Sevilla. El equipo, que acababa de ganar en Zamora, produjo varios altercados durante el vuelo, por lo que al comandante de Iberia Express tomó la decisión aterrizar en Sevilla, llamar a la Guardia Civil y desalojarlos del avión. Ahora este inadecuado comportamiento inadecuado puede salirle muy caro. En los últimos años hemos podido conocer varias noticias de pasajeros “conflictivos” de los que se han hecho eco los medios por todo el mundo por sus insultos y faltas de respeto a los demás pasajeros y a los tripulantes, por infringir normas básicas como no fumar en la cabina o incluso por salir de la aeronave por el ala en lugar de las salidas habituales, muchas veces estando ebrios o bajo efectos de estupefacientes. Pero no solo los casos más extremos nos pueden acarrear sanciones. Existen ocasiones en las que, por simple desconocimiento, cualquier pasajero puede llevarse un disgusto por no acatar las leyes establecidas en aeropuertos y aviones. Un cuantiosa multa La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), organismo del estado destinado al cumplimiento de las normas de aviación civil, establece que los comportamientos inadecuados durante los vuelos pueden suponer multas de hasta 5.000 euros. Asimismo, si ese comportamiento provoca que se tenga que desviar el avión, además de la multa, el pasajero deberá abonar los costes que suponga esa maniobra de desvío. Y este es caso de los siete jugadores desembarcados, que permanecen en Sevilla y hoy volarán a Las Palmas. Los deportistas han sido denunciados a la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea por no atender las órdenes del personal aeronáutico dirigidas a preservar el orden y la seguridad de las actividades aeronáuticas. Según el reglamento, un comportamiento inadecuado a bordo (Beber en exceso, montar un escándalo, no obedecer las indicaciones de la tripulación…) puede poner en peligro la seguridad del vuelo y acarrear una multa de hasta 5.000€ según la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea. Pero no solo tendrán que hacer frente a esta multa ya que el desvío de un vuelo conlleva sanciones mucho mayores. Según el reglamento del "pasajero conflictivo" si la actitud violenta o inadecuada obliga a desviar el avión, los gastos de este cambio de trayectoria serán asumidos por el pasajero. Estos gastos van desde los 10.000 a los 90.000 euros, dependiendo del tamaño del avión y dónde tiene que desviarse. Asimismo la aerolínea podría exigirles hacer frente a las posibles indemnizaciones de aquellos pasajeros que perdieran un vuelo por el retraso provocado por el cambio de ruta. ARCHIVADO EN:

