Daniel Sancho podría haber salvado la vida de Edwin Arrieta

Según se extrae de las primeras filtraciones de lo que en teoría iba a ser la última jornada del juicio –hoy, sorpresivamente, declara un chef tailandés–, Daniel pudo haber salvado la vida de Edwin. El propio forense de la defensa, llegado desde España, aseguró al fiscal que «no había visto el cadáver, salvo en fotografías», y que «pudo haber muerto, o no, por los golpes de Daniel». Además, confirmó que sí podría haberse salvado la vida de Arrieta, al menos en los primeros cinco minutos desde que cayó noqueado al suelo.

Según Juan Gonzalo Ospina, tras conversación con su letrado tailandés Metapon Suwancharen, éste le aseguró que no hicieron falta algunas preguntas de la acusación particular destinadas a Daniel Sancho ya que el trabajo del fiscal había sido rotundo. Este comentario, siempre que fuera cierto, podría mantener el cargo de asesinato con premeditación que podría llevar a Daniel al corredor de la muerte. Lo que sí quedó claro es que Daniel Sancho sigue sin reconocer su culpabilidad: «No soy culpable porque intenté protegerme», dijo en su testificación. Asegura que conoció a Edwin en Instagram y que su amigo era su espónsor para su canal de YouTube. Después ha reconocido que tras recogerlo en el embarcadero de Koh Phangan, y llegar a la villa que él había alquilado dos días antes, Arrieta quiso tener sexo con él. Y que si se oponía «mataría a su novia». Daniel le exigió entonces que saliera de la habitación y tras negarse golpeó al colombiano, y a consecuencia de esto, cayó con su nuca contra el borde del lavabo. Dice que los primeros minutos Edwin estaba temblando hasta que dejó de convulsionar. Luego esperó a que el cadáver estuviera frío para descuartizarlo.

Juan Gonzalo Ospina, abogado de la familia Arrieta Joaquín Campos

La acusación mantiene que Daniel Sancho ha entrado en varias incongruencias. Al parecer, primero reconoció que Edwin Arrieta no le había realizado ninguna transferencia cuando al serle mostradas las mismas ha terminado aceptando los hechos. Otra supuesta mentira de Daniel es cuando ha reconocido al fiscal que no sabía nada del hotel Panviman, hotel que pagó Edwin desde Chile y donde Daniel, al menos, pasó la primera noche.

Al parecer ha existido cierta tensión entre Daniel y los traductores ya que tras declarar una cosa luego exigió rectificarla. Traduciendo a Sancho estaba el traductor del juzgado además de Alice, la fixer de Rodolfo. Reconoce a su vez que habló con Darling Arrieta y que descuartizó a su amigo porque estaba «en estado de shock».

Juango Ospina declara a este medio que «no nos ha sorprendido nada su declaración. Sigue sin mostrar arrepentimiento cuando no es capaz de quitarse el sambenito de su culpabilidad, por lo que la familia Arrieta sigue sumida en un profundo dolor. Creo que no ha explicado con lógica y verosimilitud las incógnitas del caso, por qué busco otra habitación de hotel si ya tenían una, además de la compra de los cuchillos y la sierra al día siguiente. Lo triste es que parece ser que podría haberle salvado la vida y no lo hizo. Me pregunto si todos esos que defienden el homicidio imprudente por una aparente pelea, si ellos fueran los padres o hermanos de Edwin, si seguirían defendiéndole ante las evidencias».

Daniel Sancho durante la recreación del crimen de Edwin Arrieta Antena 3

En otro orden de cosas, el testigo protegido llegado desde Colombia no ha sido autorizado por el juez a declarar. Al parecer, Daniel se puso a llorar ante la negativa del magistrado. Esta circunstancia se suma a que más de la mitad de los testigos de Daniel tampoco han podido hacerlo, incluidos en esta lista Carmen Balfagón y Ramón Chipirrás. La primera aseguró ayer en TVE que ha preferido agilizar el juicio y no prestar declaración. Tampoco aclaró entonces por qué viajó desde España a Tailandia.

Lo que sí parece ahora claro es que hoy el juez clausurará la toma de declaraciones además de que el proceso quedará visto para sentencia, un dictamen que podría leerse durante este mismo mes de mayo.