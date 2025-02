Estas son las posibilidades que ve Guardiola para una remontada del City en el Bernabéu

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, sorprendió a los hinchas del equipo inglés en su última conferencia de prensa al hacer una declaración poco alentadora de cara al crucial partido de vuelta de los playoffs de la Champions League contra el Real Madrid.

El técnico español fue claro al reconocer la dificultad de la tarea que tienen por delante. "El margen de opciones para ganar en el Bernabéu, y todo el mundo sabe eso, sería de... no sé si llega al 1% o a cuánto, pero es mínimo", afirmó Guardiola, dejando en evidencia la enorme dificultad que su equipo enfrenta para avanzar en el torneo, luego de dejar escapar la ventaja en el partido de ida.

A pesar de la derrota sufrida en el primer encuentro, el City consiguió una victoria alentadora en la Premier League ante el Newcastle, lo que permitió a Guardiola mantener la calma. Sin embargo, el entrenador sigue siendo cauteloso con respecto a las posibilidades de su equipo en la Champions. “Está claro que esta victoria nos ayuda y lo intentaremos en la medida de lo posible, eso seguro, pero esta no es la realidad del equipo. Jugando como hoy (ante Newcastle) no habríamos acabado en el puesto 22º en la Champions, eso está claro, pero hemos tenido actuaciones muy pobres y un buen partido como este no cambia la dinámica del día a día”, comentó el DT.

Aunque el City mostró un buen nivel en la liga inglesa, Guardiola fue tajante al afirmar que el resultado de la ida contra el Real Madrid pone a su equipo en una clara desventaja. “Está claro que es mejor viajar a Madrid con este resultado que con otra derrota en los últimos minutos. Pero nuestras posibilidades son mínimas porque el resultado de la ida no fue bueno. Cinco minutos antes del final íbamos 2-1 y la cosa era diferente. Con 2-3 las opciones son pocas, pero intentaremos aprovechar nuestras oportunidades y veremos qué pasa”, reflexionó el entrenador.

El Manchester City se enfrentará al Real Madrid el próximo miércoles 19 de febrero en el Santiago Bernabéu, con la difícil tarea de revertir la serie ante el club más exitoso de la historia de la Champions League, en un estadio que siempre ha sido complicado para los Cityzens. La cita promete ser un duelo de alto voltaje en el que el City deberá superar tanto el marcador como la histórica fortaleza del Real Madrid en su casa.