Barral es expulsado de la Kings League por sus insultos: "Me voy a follar a tu madre..."

La Kings League es noticia debido al último acontecimiento de David Barral. El exjugador del Madrid, entre otros, tuvo una trifulca con el presidente de Aniquiladores, quien afirmó no haber querido firmar al atacante, algo que desembocó en una guerra en la que el de Cádiz incluso dedicó un gol al colombiano en tono de burla.

Esta polémica parecía que ya había llegado a su fin, pero nada de eso. Ambos seguían teniendo eso pendiente y David Barral habría intentado que la madre de Juan Guarnizo se sacara una fotografía con la camiseta de 1K, algo que no gustó para nada al streamer. Esto provocó que tras la derrota en el último minuto de 1K, Juan comenzara a gritar hacia el delantero y a burlarse.

David Barral, bien conocido por ser alguien de sangre caliente, no se quedó callado ante esto y respondió con una serie de insultos que suponen un capítulo totalmente vergonzoso para la Kings League. Sus palabras fueron: "Cómeme el nabo, tu p**a madre, me voy a fo**ar a tu madre, m***cón''. Una situación lamentable y que no tiene cabida ni en esta liga ni en cualquier otra competición deportiva, tal y como dijo la competición.

Estas declaraciones han provocado una sanción de cinco partidos para el exfutbolista que no le permitirá jugar más en todo el torneo. Gerard Piqué ha contestado a 1 K sobre esto.