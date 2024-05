La falta de respeto de McGregor a Topuria

Conor McGregor ha vuelto para llamar la atención de Topuria. El irlandés no ha peleado desde 2021, pero antes de su regreso ha decidido dedicarle unas palabras al actual campeón y lo ha hecho en directo en la plataforma de Kick. Mientras el luchador estaba en una página de blackjack y ruleta, en los comentarios le pidieron que hablara acerca de Topuria y se dedicó a insultarle en repetidas ocasiones.

La historia entre estos dos luchadores viene desde febrero de este año, cuando el hispano-georgiano retó a McGregor públicamente después de su victoria ante Volkanovski diciendo: "Es hora de UFC en España. Conor McGregor si todavía tienes pelotas te veo en España". Por parte de "The Notorius" se expresó así recientemente cuando comenzó a hablar de Ilia: "Que se joda Topuria, no me importa nada, me recuerda a un Artem Lobov retrasado, los dos son retrasados".

También le dedicó unas palabras al siguiente posible rival de Topuria en su primera defensa por el título: "Holloway es muy ligero y muy rápido, creo que Holloway lo destroza si es que pelean". El irlandés puso en duda el campeonato de Ilia y despreció el valor de su cinturón: "Topuria para mi es un no campeón. Puede que el tenga el cinturón, pero es uno que no tiene valor mientras él lo tiene". McGregor terminó de hablar de Topuria diciendo que no sabía su nacionalidad o de dónde viene el campeón de peso pluma de la UFC: "¿Es georgiano o español? Ni siquiera sé de dónde es".

Por otro lado, Topuria no ha dado ninguna respuesta a estos comentarios, la última interacción en redes sociales es un tuit en el que animaba a sus seguidores a cumplir con una rutina de 21 días para tener mejores hábitos en la vida diaria.

McGregor regresará de su retiro el 29 de junio ante Michael Chandler, que será el evento principal de la UFC 303. Mientras Topuria no tiene un día concreto para su siguiente pelea, pero compartió por sus redes que ya tiene la fecha para el UFC España.