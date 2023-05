La profecía de la radio de Aston Martin que puede provocar que Fernando Alonso 'explote' en Barcelona

Fernando Alonso logró su podio número 102 en el Gran Premio de Mónaco de la temporada 2023. Su primer segundo puesto acredita que las sensaciones del asturiano son increíbles a medida que avanza cada carrera. De hecho, Alonso se acerca a Checo Pérez en la lucha por el subcampeonato, estando solo a ocho puntos. Una de las grandes anécdotas ocurrió mediante la radio de Aston Martin.

"Yup, ¡eso es un podio bebé! Bien hecho chicos. No es una carrera fácil, bien ejecutado. ¡Bravo! Woo!", decía el piloto español a su equipo después de quedar segundo. Desde el box de Aston Martin respondieron a Fernando Alonso con una indirecta de cara al GP de España: "Muy bien hecho. P2, Próxima carrera, P1. Enhorabuena". "Sí, estoy muy feliz compañero", zanjaba el bicampeón.

Pedro de la Rosa, embajador del equipo Aston Martin de F1, desveló hace unos días el posible futuro del asturiano. "Estoy muy tranquilo porque veo que el equipo está muy concentrado, trabajando muy bien, sin querer dar falsas esperanzas a nadie porque hay que tener mucho respeto por los fans y no se pueden prometer mejoras que no sabes si son realmente 'mejoras' hasta que las pruebas en pista. Estoy muy tranquilo porque el equipo está haciendo las cosas muy bien y no nos estamos dejando llevar por las necesidades o urgencias del próximo fin de semana. Hay que tener una visión a medio o largo plazo que ahora Aston Martin está teniendo", afirma."Es una carrera de fondo. Y hay que aprovechar que hasta el mes de junio tenemos más horas de túnel de viento y eso se debe maximizar y optimizar ese uso porque hay que ser conscientes de que a partir de junio vamos a disponer de menos horas de las que tenemos ahora, porque nuestra posición en el Mundial de Constructores será más alta. La ventaja que has tenido antes… luego te metes en la liga de los grandes reduciéndote las horas de túnel de viento. Hay que ir partido a partido pero hay que ir con las luces largas, tenemos que mirar más allá", dice.