Lío de motores en Aston Martin: ¿Primer pique entre Fernando Alonso y Lawrence Stroll?

Los motores siguen siendo el quebradero de cabeza de Fernando Alonso al inicio de esta temporada. Si estos día se conocía la primera negativa rotunda de la escudería a Fernando Alonso con sus exigencias sobre los motores, ahora -según adelanta Motor.es- el astuariano se encuentra con otro revés en es te asunto.

Según adelantó ‘The Objective’, el asturiano había realizado una importante petición tanto a Aston Martin como a Mercedes. Una petición que habría sido rechazada, al menos de inicio. La exigencia del asturiano al equipo ha sido la de disponer desde un principio no de los tres motores asignados por coche, sino de cuatro

Hasta 2018 la Fórmula 1 permitía el uso de hasta cinco motores por coche y temporada, pero desde ese año se limitan a tres. En caso de que los tres asignados se rompan o pierdan eficacia siempre podrá montarse alguno más. El problema es que el piloto que use alguno extra, perderá entre cinco y quince plazas en parrilla conforme al número de piezas que sustituya. El asturiano ya ha echado cuentas, y sabe que va a ser muy difícil ejecutar la temporada completa con solo tres propulsores y está dispuesto a asumir las sanciones. La respuesta de Aston Martin ha sido una negativa rotunda.

Pero el lío de los motores no se queda ahí. Ahora se ha desvelado que los motores que recibirá Aston Martin de Mercedes serán los más “desgastados”. Según ha informado ‘Motor.es’, los motores que más pruebas han pasado y más desgaste llevan serán los que reciba la escudería británica.

Los que arrojen mejores datos en una escala de puntos los llevaran Hamilton y Russell. Los segundos irán a parar a Aston Martin con prioridad hacia Lance Stroll. Los terceros propulsores que salgan por la puerta de Brixworth irán a McLaren, y los menos afortunados irán a parar a Williams. Esta decisión coloca a Alonso por detrás de Stroll en lo que lo que podría ser el primer pique en su nueva escudería tras una convulsa relación con Esteban Ocon en Alpine.

¿Favoritismo con Stroll?

No hay que olvidar que Lance Stroll es hijo del propietario del equipo, el multimillonario Lawrence Stroll y que tras concretarse la llegada de Alonso a la escudería británica, muchos ya alertaban de que podría gozar de cierto favoritismo que podría llevar a Alonso a enfrentarse a una situación a la vivida con Lewis Hamilton en Mercedes.

Lance es un experimentado en la Fórmula 1 pese a su juventud: 113 Grandes Premios, tres podios y una ‘pole’ pero por encima de todo, es el hijo del mandamás de Aston Martin. Stroll no figura entre los mejores pilotos de la Fórmula 1, pero sus resultados invitan a pensar que no es solo un ‘hijo de papá’ aunque la relación entre ambos aún está por ver. Está claro que los pilotos que un día pueden ser rivales acérrimos, al día siguiente pueden llegar a ser compañeros de equipo y, por qué no, amigos. Sin embargo, Alonso ya se ha visto relegado en la decisión de los motores alimentando los temores de la relación entre ambos pilotos que ya tuvieron numerosos rifirrafes en el pasado.

Los en teoría tres propulsores nuevos que usen los equipos se estrenarán en la carrera de Bahréin, mientras que en los test de pretemporada y los programados para equipos motorizados por Mercedes los próximos 7 y 8 de febrero en Jerez utilizarán motores de 2022, que ya están armados, montados y revisados.