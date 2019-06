Fernando Torres, leyenda de vida

Fernando;

No sé si voy a poder asimilar el no estar pendiente de cómo te han ido las cosas cada fin de semana. Desde el día que nos cruzamos hace algo más de los 18 años que has estado en el fútbol profesional supe que algo mágico había surgido.

Gracias por dejarme entrar en tu formación como jugador y ayudarte desde el aspecto personal a desarrollar ese gran talento que tienes. Eres un ejemplo de todo, siempre con ganas de luchar y conseguir cada uno de los retos que te pones.

El de ahora seguro que es el que más te ha costado porque en los deportivos ibas derribando cada una de las murallas que te ponían por delante. Tu saber estar, tu familia, tu entorno -en definitiva todo TÚ- han servido de espejo a cada uno de los niños que se ha fijado en ti en todos los rincones del mundo. Me consta, además, porque lo he vivido en primera persona.

La satisfacción del deber cumplido es sin duda la mejor de las sensaciones. Leyenda de vida.

*Abraham García fue entrenador de Fernando Torres en el juvenil del Atlético de Madrid