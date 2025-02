La fiscal mantiene la pena de cárcel para Rubiales: "No hubo consentimiento para darle un beso robado"

La fiscal Marta Durántez ha mantenido su petición de condena de dos años y medio de prisión, y 50.000 euros de indemnización, para Luis Rubiales por agresión sexual y coacciones tras reiterar en su informe final que, tras las pruebas practicadas en el juicio, "no hay duda razonable" de que el beso del entonces presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) a Jenni Hermoso fue "no consentido". "No cabe otra opción posible", ha remarcado, que condenar a los cuatro acusados. "Es cuestión de justicia".

En primer lugar, ha destacado la declaración de la futbolista, que "sabe lo que se dijo" y no tiene -ha recalcado- "ninguna animadversión" hacia el expresidente de la RFEF que pudiese desvirtuar su testimonio. "En todo momento ella ha dicho que no hubo pregunta y no hubo consentimiento". Su declaración fue "rotunda y clara", ha asegurado, al referirse a la "sorpresiva" actitud de Rubiales y a la inexistencia de consentimiento. Del mismo modo, ha desmentido la versión del expresidente de la Federación: "En el momento del beso ella en ningún momento eleva al sr. Rubiales".

Asimismo, se ha referido, entre otras, a las declaraciones algunas de sus compañeras sobre la "sorpresa y estado de shock en el que se encontraba" la futbolista internacional tras lo sucedido.

Durántez -que también deja inalterable su solicitud de condena de año y medio de prisión para los otros tres acusados, el exseleccionador Jorge Vilda, el que fuera director deportivo de la selección Albert Luque y el ex responsable de Marketing Rubén Rivera- ha lamentado que haya tenido que "revictimizar" a Jenni Hermoso preguntándole, "con todo mi rechazo", "por qué se reía, por qué bebía champán en el vestuario...", para poder demostrar "que no consintió y que claro que le afectó. Le afectó a su estado de ánimo, a su dignidad y a su libertad sexual".

"¿Hasta cuándo vamos a exigir a la víctima de una agresión sexual un comportamiento heroico?", se ha preguntado. "¿Acaso no tenía derecho a celebrar que habían sido campeonas mundiales?". Para la fiscal, "está claro que ella tenía sentimientos encontrados" porque no quería aguar la celebración a sus compañeras. "¿Qué le vamos a exigir que haga, que se vaya a un rincón a llorar? ¿Es menos víctima por eso?", ha hecho hincapié. No obstante, ha subrayado que varios testigos han coincidido en que en el avión le vieron "llorando, triste, cada vez más abatida".

Una jugadora contra toda una Federación

Y tras poner en valor que Hermoso se ha enfrentado "a toda una Federación Española de Fútbol" y a un presidente "que mandaba todo", Durántez ha afirmado respecto a la "irregular" pericial realizada a propuesta de la defensa de Rubiales, que concluyó que este le preguntó a la futbolista si podía darle "un besito", que está "totalmente manipulada".

"No puede entenderse -ha defendido reproduciendo una sentencia del Tribunal Supremo- que exista un derecho de cualquier persona a acercarse a otra y darle un beso cuando la víctima no lo admite". Un beso en los labios, ha insistido, "es un acto claramente íntimo, incluso más que algunos tocamientos". El consentimiento "debe ser claro y concluyente y perceptible claramente por los sentidos". "En este caso, no hubo consentimiento para que pudiera agarrarle la cabeza y darle un beso robado", ha remarcado de nuevo. Un beso, ha concluido, "es un acto de contenido sexual".

La fiscal ha recalcado que pese a que pide la pena "mínima" para Rubiales, "en ningún caso lo consideramos de menor entidad". "Lo vio todo el mundo. La humillación e indignación para la víctima es mayor cuando lo tiene que presenciar el mundo entero", ha puesto de relieve antes de remarcar que las posteriores coacciones agravan más esa conducta de "un superior".

"Claro que hubo un delito de coacciones graves", ha añadido, por parte de los cuatro acusados, a quienes atribuye "actos de hostigamiento" a la futbolista y a gente de su entorno "en el vestuario, en el autobús, en el avión, en Ibiza y cuando no se le convocó a la selección después del Mundial".

"Así es como actuaba" Luis Rubiales, ha puesto de relieve la fiscal al referirse a las presiones a los altos cargos de la RFEF para que secundaran su versión, "aprovechando su situación de poder absoluto y omnímodo". "Se aplicó una auténtica omertá", ha añadido antes de recalcar que "si él caía se caían los demás". "Manipulan declaraciones y crean situaciones intimidatorias y la Asamblea, donde van todos a aplaudir al sr. Rubiales. ¿Cabe alguna duda de su poder?".

"¿Hubo violencia?", se ha preguntado respecto al delito de coacciones que atribuye a los cuatro acusados. "Claro que hubo violencia, psíquica", ha defendido. "Hay una contumacia en la conducta que empieza en el vestuario y dura hasta Ibiza", ha manifestado para sustentar el carácter grave que anuda a esas supuestas coacciones.

Los acusados niegan las coacciones

En la última sesión, tanto Vilda como Luque y Rivera han negado que coaccionaran a Jenni Hermoso o a su entorno para que cerrara filas con Rubiales y respaldara la versión de que el polémico beso tras la final del Mundial que ganó España en Sídney en agosto de 2023 fue consentido.

Vilda ha mantenido que es falso que amenazara al hermano de la futbolista -en el avión de regreso a nuestro país- con posibles consecuencias para su futuro personal y profesional si no accedía a quitar hierro al asunto. "¿Le dijo que tendría consecuencias para su futuro?", le ha preguntado la fiscal. "En ningún caso", ha negado el exseleccionador. "¿Le dijo eso sí o no?", reiteró. "No, falso". Quien diga eso (así lo manifestó Rafael Hermoso en su declaración) "miente", ha dejado claro antes de precisar que se limitó a trasladarle su preocupación por las consecuencias que podría tener para ella la presión mediática.

Fue a hablar con Rafael Hermoso, ha insistido, a raíz de su "preocupación" por cómo podía afectar esa "bola mediática" tanto a la jugadora como a la selección. En ningún caso, ha señalado, acudió por indicación del entonces presidente de la Federación. "Le trasladé mi preocupación por el impacto mediático que podía tener para la selección. En ningún caso le hablé de Rubiales", ha afirmado. "Hablamos un poquito de fútbol y después le pregunto si habían visto lo del beso y qué les parecía, y él lo tilda de anécdota sin importancia. Allí esa era la importancia que se le daba, otra cosa es lo que dijeran los medios".

Según su relato, le trasladó "si podíamos buscar una fórmula para normalizar la situación". Y ante la insistencia de la fiscal Marta Durántez para que reconociera que le pidió grabar un vídeo junto a Rubiales restando importancia a lo sucedido, replicó: "No le especifiqué si con un vídeo, pero sí salir y hablar o hacer algún tipo de comunicación".

"Usted ya sabía que no quería hacerlo", le recordó la fiscal, dado que el acusado había explicado con anterioridad que lo había escuchado en conversaciones de altos cargos federativos en el pasillo del avión. "¿Para qué insiste con un familiar?". "Quería normalizar la situación", ha asegurado de nuevo, por lo que decidió acudir al hermano de Hermoso porque "estaba en una situación más fría o más calmada".

"¿No era consciente de la presión que se estaba ejerciendo sobre la jugadora?", quiso saber la representante del Ministerio Público. "En ningún momento lo presencié, ni nadie me lo dijo. Cuando la vi con la cara cruzada pensé que todo lo que estaba leyendo en medio no le gustaba, como a todos los demás".

Por su parte, Albert Luque ha explicado que acudió al hotel donde se encontraba Jenni Hermoso "por la amistad" que tenía con ella y para saber cómo se encontraba, pero no fue enviado por Rubiales y ni siquiera como director de la selección masculina. Y aunque ha admitido que le supo mal que no quisiera hablar con él, defiende que solo pretendía "que dos amigos lleguen a un entendimiento" y preguntarle: "¿Cómo te encuentras Jenni? ¿Puedo hacer algo?".

Luque sí ha lamentado los mensajes que envió a Ana Ecube, amiga de la futbolista, deseándole lo peor en el futuro. "Me arrepiento de esa respuesta. Soy una persona de sangre caliente. Es un wuasap desafortunado". Pero intentó justificarlo por el hecho de que estaba "decepcionado" con su amiga.

El exdirector deportivo de la RFEF ha negado que, como mantuvo Ecube, le ofreciese trabajo para ella y para Hermoso en la Federación recordándole que Rubiales devuelve muy bien los favores. "Yo de qué le voy a ofrecer trabajo a Ana Ecube", ha apuntado, "si no sé ni a qué se dedica", tras recordar que solo habló veinte minutos con ella "y hablamos de Jenni Hermoso".