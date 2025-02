El juez se harta de las preguntas a Vilda: "Estamos en una rueda sin fin. Podemos tirarnos así toda la vida"

El exseleccionador Jorge Vilda ha negado que presionara al hermano de Jenni Hermoso para que la futbolista internacional respaldara la versión de Luis Rubiales de que su beso a la jugadora tras la final del Mundial fue consentido. El acusado -para quien la Fiscalía pide una condena de año y medio de prisión por coacciones- ha insistido en que en ningún caso amenazó a Rafael Hermoso con consecuencias personales y profesionales para su hermana si no accedía a sus pretensiones.

El interrogatorio de la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, ha sido de nuevo interrumpido por el juez José Manuel Clemente Fernández-Prieto al considerar que algunas preguntas no afectan al objeto del procedimiento -si se produjo una agresión sexual a Hermoso y si hubo coacciones posteriores a la futbolista y su entorno para que quitara hierro al asunto-.

"No nos metamos en careos ahora", reprendió a la representante del Ministerio Público que intentaba que Vilda admitiera que amenazó a Rafael Hermoso con consecuencias para la futbolista si no cerraba filas con Rubiales. "Estamos en una rueda sin fin, tiene derecho a declarar como quiera. Si no, podemos tirarnos así toda la vida".

En varias ocasiones, el juez central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha cortado en seco las preguntas de la fiscal con la misma cantinela: "No interesa. Impertinente". Entre otras, cuando la fiscal se ha interesado por su cese. "No estamos enjuiciando la destitución", le ha recordado.

La fiscal quiso saber si apoyó a Rubiales en la Asamblea de la RFEF en la que el todavía presidente de la Federación anunció que no pensaba dimitir. "Tampoco afecta a lo que estamos enjuiciando. Cada uno tiene sus preferencias en lo que quiera", medió de nuevo el juez. "Usted quería seguir siendo seleccionador?", preguntó entonces la fiscal. "Impertinente. No afecta en nada a lo que estamos enjuiciando", volvió a escuchar.

El ex director deportivo de la selección masculina Albert Luque -que se enfrenta igualmente a una petición de condena de año y medio de prisión por coacciones, en su caso en el viaje de la selección a Ibiza para celebrar el título- también ha puesto a prueba la paciencia del magistrado. En especial cuando empezó a relacionar los favores que le había hecho a Jenni Hermoso para corroborar su amistad desde hace años (le consiguió un vestido para una gala, contó). "Ha quedado claro cuál ha sido su relación (con ella); tampoco es cuestión de que nos haga mención de todos sus favores a Jenni Hermoso".

Pero quien exasperó especialmente al juez fue Rubén Rivera, el exresponsable de Marketing de la RFEF, cuya locuacidad frenó muy pronto. "Responda usted a lo que se le pregunta, porque si se tira diez días hablando a lo mejor ni responde a la pregunta", le recordó cuando detallaba cuál fue su labor en Ibiza.

Rivera ha negado que presionara a la futbolista pero el magistrado no parecía estar muy satisfecho con sus respuestas. "Escuche por lo que se le pregunta, porque contesta lo contrario a lo que le pregunta", le advirtió de nuevo. "No tenga un rollo preparado". Y antes de que continuara, le recordó: "No es necesario que nos explique lo que hizo cada minuto".

Minutos después, dejó traslucir su hartazgo: "Estamos en su interrogatorio y no hay forma humana de que acabe".