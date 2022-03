Fernando Alonso (Alpine) acabó contento con su noveno puesto en el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1, primera prueba de la temporada, pero eso no le impidió exigir más a su equipo, al que envió un mensaje para que esté alerta sobre las mejoras que deben alcanzar en las próximas semanas, en especial todo lo relacionado con la degradación de los neumáticos.

El piloto español ya advirtió que ese sería un factor clave en Baréin y no se equivocó. “Creo que la degradación de los neumáticos va a ser la clave y vamos a tener que cuidar mucho cómo manejamos la carrera. Es una incógnita”, explicó Fernando Alonso este pasado sábado después de la calificación.

Finalizada la carrera incidió en la importancia que tuvo la degradación de los neumáticos y mandó un mensaje a Alpine para mejorar en este aspecto en las próximas carreras. “Estoy muy contento por haber sumado dos puntos en la primera carrera de la temporada. Entrar en los puntos es el objetivo en cualquier carrera y lo hemos conseguido en esta primera, no sin dificultades, porque tuvimos muchísima degradación y no teníamos ritmo en alguna parte de la carrera. La lucha que tuvimos en el primer stint fue la guillotina para nosotros porque empezamos a parar en la vuelta once. A partir de ahí, entrar en los puntos era el objetivo y en una semana tenemos otra oportunidad”, declaró el asturiano a DAZN.

“Los tres neumáticos dieron bastante que hacer. A partir de la vuelta cinco o seis se degradaban mucho. Algunos equipos intentaron dos paradas, a lo mejor sufrieron un poco al final, pero les vino bien el Safety Car para parar al final y poner nuevos neumáticos y nos quedó la incógnita de si hubiésemos podido mejorar un poco más al final. Tenemos que seguir aprendiendo sobre estos neumáticos nuevos y probablemente será uno de los asuntos más importantes durante la temporada”, avisó Fernando Alonso.

“En general, creo que adelantar es más fácil ahora, porque los neumáticos están todos a diferentes niveles y es más fácil seguir a los coches de delante. Volvemos a correr el próximo fin de semana, en Arabia Saudí, donde sin duda los retos van a ser distintos”, añadió el piloto español de Alpine.

El sábado, Fernando Alonso ya había lanzado otro mensaje a su equipo que se pudo entender como una orden. El asturiano destacó que hubo “mucho trabajo durante el invierno”, pero lanzó una contundente petición a Alpine: “Ahora hay que apretar el botón de las mejoras y en las próximas carreras cerrar el gap [diferencia] con los líderes, que la distancia con la pole position es más de un segundo y eso tenemos que mejorarlo”.