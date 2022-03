La primera carrera del Mundial de Fórmula 1 de 2022 dejó sensaciones encontradas en Fernando Alonso. El piloto español de Alpine terminó noveno en Baréin y “contento por haber sumado dos puntos”, pero eso no le impidió exigir una evolución a su escudería. “Hay que apretar el botón de las mejoras”, declaró Alonso el pasado sábado, después de la calificación, y parece que esta orden del asturiano ha surtido efecto y Alpine acelerará para implementar esas mejoras que pide Alonso.

El piloto español valoró que hubo “mucho trabajo durante el invierno”, pero eso no parece suficiente y pidió una evolución en su coche para reducir la distancia que les separa de los mejores: “Ahora hay que apretar el botón de las mejoras y en las próximas carreras cerrar el gap [diferencia] con los líderes, que la distancia con la pole position es más de un segundo y eso tenemos que mejorarlo”.

Pat Fry, director técnico de Alpine, aclaró en declaraciones a The Race.el camino que va a seguir su equipo: “Las dos primeras carreras serán un gran aprendizaje. Obviamente hemos tenido nuestras propias ideas de lo que significa este conjunto de reglas. Vamos a ver otras nueve opciones e intentaremos elegir las mejores piezas de todos ellos. La batalla por el desarrollo ha comenzado, pero realmente se intensificará una vez que podamos analizar de cerca cuáles son las soluciones de todos los demás equipos”. Es decir, a partir de la tercera prueba del Mundial, Alpine debería acelerar para tener listas lo antes posible esas mejoras que exige Fernando Alonso. Pero habría que esperar a la quinta carrera, en Miami, o a la sexta, en Barcelona, para que esa evolución del coche de Alonso sea una realidad.

Una de esas mejoras debe llegar en todo lo relacionado con la degradación de los neumáticos, como ya advirtió Alonso el sábado y recordó el domingo, después de la carrera en Baréin. “Entrar en los puntos es el objetivo en cualquier carrera y lo hemos conseguido en esta primera, no sin dificultades, porque tuvimos muchísima degradación y no teníamos ritmo en alguna parte de la carrera. La lucha que tuvimos en el primer stint fue la guillotina para nosotros porque empezamos a parar en la vuelta once. A partir de ahí, entrar en los puntos era el objetivo y en una semana tenemos otra oportunidad”, declaró el asturiano a DAZN.

“Los tres neumáticos dieron bastante que hacer. A partir de la vuelta cinco o seis se degradaban mucho. Tenemos que seguir aprendiendo sobre estos neumáticos nuevos y probablemente será uno de los asuntos más importantes durante la temporada”, avisó Fernando Alonso.