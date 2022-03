F1: Doblete de Ferrari en Bahrein: Leclerc primero y Sainz segundo

La Fórmula 1 de 2022 no pudo empezar mejor para unos y peor para otros. Ferrari logró el doblete con Leclerc en cabeza por delante de Sainz y Hamilton, y ambos Red Bull quedaron fuera de carrera con problemas mecánicos. El coche rojo se mostró intratable y, sorprendentemente, los de Maranello demostraron que han sido los mejores en adaptarse al nuevo reglamento. Al menos de momento.

En la salida Leclerc no falló y su máximo rival, Max Verstappen, no pudo superarle en los primeros metros. El que no arrancó demasiado bien fue Carlos Sainz, que apenas pudo defender su posición con Hamilton y casi pierde la tercera plaza. Pudo mantener el puesto que logró en clasificación y desde entonces se mantuvo detrás, a distancia de los primeros, perdiendo ritmo vuelta a vuelta. El español no pudo meterse en la pelea y se quedó en desventaja para ser testigo de lujo de la batalla que se estaba preparando entre los dos primeros. Leclerc impuso un ritmo muy fuerte que el de Red Bull no pudo seguir hasta que ambos pararon a sustituir los neumáticos. A continuación, se desató el ataque de Verstappen al piloto de Ferrari y fue entonces cuando la nueva Fórmula 1 empezó a sonreir. Ambos pilotos se pasaron en varias ocasiones con adelantamientos espectaculares. Fueron pasadas brutales. Por dos veces lo hicieron, algo que era complicado de ver en años anteriores.

Todo parecía en contra de la escudería italiana, sin embargo, Leclerc sacó a relucir toda la mala leche que tiene y su velocidad y no dejó que Verstappen le arrebatara el primer puesto. Y así fue. El monegasco se mantuvo firme y volvió a tomar cierta ventaja con su rival, que paró de nuevo en boxes para intentar hacerle un “undercut” al de Ferrari, cosa que no ocurrió porque Leclerc replicó su misma estrategia y no perdió tiempo.

A falta de 10 giros para el final la pugna por el primer lugar parecía ya definido, pero otra vez una neutralización mantuvo la emoción hasta el final. Un incendio provocado en el coche de Gasly obligó a la dirección de carrera a sacar el coche de seguridad y reagrupar así a los pilotos. En el momento de la resalida Verstappen perdió la oportunidad de atacar a Leclerc, y lo hizo porque recibió el ataque de Sainz, que quiso pelear por la segunda plaza. Pero el vigente campeón se defendió con uñas y dientes.

Sólo restaban unas pocas vueltas, pero después pasó de todo. Verstappen sufrió un problema con las baterías y se quedó sin potencia, algo que aprovechó Sainz para conquistar la segunda plaza, mientras que la tercera fue para Lewis Hamilton, que sacó petróleo en una carrera que se le puso muy cuesta arriba por los problemas de configuración que arrastra el Mercedes. Y lo hizo porque Sergio Pérez, con el segundo Red Bull, también sufrió un problema mecánico en la penúltima vuelta y debió abandonar.

Por su parte, Fernando Alonso no empezó bien la temporada. Acabó noveno, por detrás de su compañero, y la percepción de que el famoso Plan no es tal, porque el Alpine está igual o peor que el pasado año. Es un año de cambios y de nuevas oportunidades, pero esto no era lo que esperaba el asturiano en 2022.