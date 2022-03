El Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1 dejó momentos de enorme tensión entre los dos pilotos de Alpine, el español Fernando Alonso y el francés Esteban Ocon. Una situación incómoda que la escudería deberá manejar en las próximas carreras para evitar situaciones como la vivida en el circuito de Yeda. Durante varias vueltas, Alonso y Ocon pelearon por ganar la posición como si fueran rivales, con el riesgo que eso tuvo.

Al finalizar la carrera, Fernando Alonso expresó su malestar por lo sucedido y mandó un claro mensaje a su compañero. “Nos hizo perder un poco de tiempo. Hoy teníamos los mismos neumáticos y mi coche parecía ir más rápido. Intenté pasarle e irme y concentrarme en Bottas, porque creía que tenía más ritmo”, declaró el asturiano en DAZN sobre el comportamiento de Ocon.

😮 ¡La maniobra al límite de Esteban Ocon a Fernando Alonso en plena recta!



A más de 300km/h y con el muro al lado 🔥 ¡Increíble!#SaudiDAZNF1 🇸🇦 pic.twitter.com/BAeZYe0F7A — DAZN España (@DAZN_ES) March 27, 2022

Muy diferente fue la versión del piloto francés, que lanzó una advertencia a Fernando Alonso y le dejó claro que situaciones como la vivida en Arabia Saudí se repetirán: “Estoy contento con el día de hoy y me voy con más puntos en el bolsillo. He disfrutado de las carreras rueda a rueda con Fernando y estoy seguro de que habrá más de eso esta temporada. Es una pena que no hayamos podido meter los dos coches en los puntos, pero estamos demostrando que somos competitivos y eso es lo importante”.

El sexto puesto final de Ocon contrastó con el abandono de Alonso, que sufrió un problema en su monoplaza que le obligó a retirarse. “Es un poco increíble que solo tengamos dos puntos, los dos de Baréin, pero creo que las sensaciones son mejores que los resultados. A ver si tenemos ese pelín de suerte en los próximos Grandes Premios”, dijo Alonso al finalizar la carrera.

“Seguimos investigando qué ha pasado. El coche se paró y es una pena porque la carrera estaba siendo muy buena, tenía un buen ritmo, los neumáticos se sentían bien y el coche iba bien”, señaló Fernando Alonso sobre el problema que le obligó a abandonar la carrera.

En el primer Gran Premio de la temporada celebrado en Baréin, Ocon terminó séptimo y Alonso, décimo. En Yeda, el francés logró acabar sexto, mientras que el español no puntuó a causa de su abandono. La próxima cita del Mundial será el 10 de octubre de Australia y de ahí dará el salto a Europa para correr el Gran Premio de Italia el 24 de abril en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari, en Imola.