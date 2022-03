Fernando Alonso y Esteban Ocon vivieron momentos de gran tensión durante el Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1. La batalla entre los dos coches de Alpine sobre el circuito de Yeda sorprendió por la dureza del enfrentamiento entre dos pilotos que parecían rivales más que compañeros. Alonso, que tuvo que abandonar, expresó su malestar al final de la carrera, mientras que Ocon, que acabó sexto, ofreció una versión muy diferente a la del asturiano. El francés se apoyó en la decisión de Alpine para justificar lo que sucedió.

“Se nos permitió correr. El equipo decidió antes de la carrera que podíamos pelear de manera limpia y es lo que hicimos”, argumentó Ocon después de la carrera. Es una nueva manera de correr y es entretenido. Con estos coches es como correr en karting, puedes estar muy cerca. Corremos muy bien juntos y ha sido muy divertido competir contra Fernando. Quería estar delante de él y no ser adelantado por Bottas. Al final intentamos no perder tiempo con él”, continuó el piloto francés.

“Estoy contento con el día de hoy [por el domingo] y me voy con más puntos en el bolsillo. He disfrutado de las carreras rueda a rueda con Fernando y estoy seguro de que habrá más de eso esta temporada. Es una pena que no hayamos podido meter los dos coches en los puntos, pero estamos demostrando que somos competitivos y eso es lo importante”, escribió Ocon en su cuenta de Instagram.

El francés aseguró que no tiene problemas con Alonso y que todo se hablará con los responsables de la escudería: “Lo debatiremos con el equipo, como solemos hacer. Soy muy abierto en este aspecto y no hay problemas con Fernando. Podemos correr pegados y no ha habido ningún tipo de contacto ni incidente. Está todo bien y es un privilegio competir contra una leyenda como él”.

Esta versión de Ocon contrasta con la de Alonso, que al finalizar la carrera expresó su malestar por lo sucedido y mandó un claro mensaje a su compañero. “Nos hizo perder un poco de tiempo. Teníamos los mismos neumáticos y mi coche parecía ir más rápido. Intenté pasarle e irme y concentrarme en Bottas, porque creía que tenía más ritmo”, declaró el asturiano en DAZN sobre el comportamiento del francés.

La próxima cita del Mundial será el 10 de octubre de Australia y de ahí dará el salto a Europa para correr el Gran Premio de Italia el 24 de abril en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari, en Imola. Será el momento de comprobar si Alpine mantiene la libertad de sus pilotos o hay un cambio de estrategia.