La promesa de Alpine a Fernando Alonso para rebajar la tensión

El 2022 iba a ser el año de Fernando Alonso pero parece que “El Plan” tardará en brillar. El Alpine A522 de Alonso se ha mostrado muy competitivo durante todo el fin de semana, pero el asturiano no ha podido rematar el Gran Premio debido a la salida de un coche de seguridad que le ha truncado la estrategia y ha terminado 17º.

La tensión entre Alpine y Alonso por el errático comienzo de temporada empieza a subir la intensidad. Los tiempos que maneja el piloto son muy distintos a los de la escudería, a pesar de las urgencias que marcan a ambas partes, y el rendimiento técnico y deportivo del equipo está desesperando al asturiano, algo que demuestra la tensa charla mantenida por radio durante el gran premio de Australia.

Pero joder eso ha sido cosa de la estrategia macho.

Cuando sale el coche de seguridad Fernando dice por radio que igual debería de entrar a boxes, le responden que se quede fuera, Fernando dice irónicamente "pues supongo que se ha acabado mi carrera aquí"

“Estoy destrozado con este fin de semana, para ser honesto. Hoy teníamos posibilidades de conseguir un sexto puesto y, por supuesto, el podio estaba a nuestro alcance antes del problema de ayer en la clasificación”, explicó el asturiano tras la carrera.rematar el Gran Premio debido a la salida de un coche de seguridad que le ha truncado la estrategia y ha terminado 17º. Fernando Alonso ha puntuado solo en Arabia y el resultado tras tres carreras demuestra que algo falla y no es el piloto asturiano.

En Alpine tratan de rebajar la tensión y elogian el rendimiento del piloto al que prometen importantes en su monoplaza. El director de Alpine F1 ha evaluado este inicio de temporada, estableciendo además sus objetivos para este año y el siguiente. Además, Otmar Szafnauer ha hablado de la continuidad de Fernando Alonso y se ha deshecho en elogios con el asturiano.

“Le daremos el coche que necesita”

«Es la primera vez que trabajo con Fernando. Me gusta el hecho de que es ultracompetitivo, presiona para mejorar el coche, pero también para ser más rápido, él y la gente que le rodea. Todavía tiene el hambre de los campeones, eso es algo que me encanta, y además tiene mucho talento», insiste el director de Alpine. «Extrae una vuelta del coche muy rápido, posiblemente más rápido que nadie con quien he trabajado. Es un talento que no tiene mucha gente, él sí. Además, es muy bueno los domingos, en carrera. Tenemos una gran combinación con Esteban, que es más joven», publica motor.es.

«Le daremos a Fernando el coche que necesita». «Veremos cómo va la temporada, acaba de empezar, pero no pienso que hayamos hecho un mal trabajo en invierno. Mejoraremos durante la temporada, iremos hacia arriba», añade el director de Alpine que deja abierta la puerta a la renovación de Alonso.

Fernando Alonso no descartaba hace unos días abandonar Alpine tal vez esta promesa de la escudería de un giro a su “Plan”.