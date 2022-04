Bronca en Alpine: el revelador mensaje por radio de Fernando Alonso

El 2022 iba a ser el año de Fernando Alonso pero parece que “El Plan” tardará en brillar. El Alpine A522 de Alonso se ha mostrado muy competitivo durante todo el fin de semana, pero el asturiano no ha podido rematar el Gran Premio debido a la salida de un coche de seguridad que le ha truncado la estrategia y ha terminado 17º.

Fernando Alonso estaba contento con el rendimiento del monoplaza en Albert Park, el asturiano asegura que tenían coche para quedar en la sexta posición e incluso en el podio, por lo que está decepcionado con el resultado. “Estoy destrozado con este fin de semana, para ser honesto. Hoy teníamos posibilidades de conseguir un sexto puesto y, por supuesto, el podio estaba a nuestro alcance antes del problema de ayer en la clasificación”, explicó el asturiano tras la carrera.

El asturiano estaba volando en la clasificación del GP de Australia, y su coche falló. Tuvo que salir décimo y las circunstancias de carrera, la entrada de los coches de seguridad, le hicieron que no pudiera llevar a cabo su estrategia. Total, que terminó último en una prueba que ganó Leclerc con su Ferrari, mientras que Carlos Sainz, con el otro coche “rojo”, no pudo acabar... E incluso apenas empezar. “En Yeda [el pasado Gran Premio] nos retirarnos cuando hacíamos sextos, hoy hubiésemos hecho séptimos con facilidad y, sin el problema de ayer, quizás incluso podio, viendo que Max [Verstappen] se retiró. Perder un podio aquí y un sexto en Yeda sin tener mucho que hacer duele, pero no hay que darle muchas vueltas, hay que pensar en la siguiente. Hemos hecho tres, quedan 20 y tendremos muchísima suerte en alguna de esas 20″, opinó en DAZN el piloto asturiano.

Después de tres carreras, es evidente que Fernando Alonso se ve en condiciones de pelear con los mejores pilotos por meterse en más de un podio pero el coche ya es otra cosa. Por delante quedan 20 carreras donde debe sortear tanto los fallos de su equipo como la mala suerte que le persigue. A la espera de resultados, lo que es cada día más evidente es que en Alpine se respira tensión. A la batalla interna con Ocón se une su monumental enfado con la escudería que no acaba de brindarle un coche fiable.

El asturiano vio venir el desastre en Australia y se siente decepcionado con Alpine que no estuvo a la altura de las circunstancias y eso que su propio piloto les avisó que la decisión con los safety car que dio al traste con su estrategia era equivocada. Fernando Alonso se vio obligado a realizar una parada inesperada a falta de pocas vueltas para el final del Gran Premio de Australia de Fórmula 1. El piloto asturiano sufrió una importante degradación en su neumático delantero izquierdo y toda su estrategia se esfumó.

El diálogo entre el bicampeón del mundo y el ingeniero de Alpine es una muestra de las tensas relaciones que se viven en la escudería:

Ingeniero de Alpine: Ok, safety car, permanece fuera (no entres a boxes)

Fernando Alonso: ¿Estás seguro, compañero? No lo sé

Ingeniero de Alpine: Negativo, quédate fuera

Fernando Alonso: Vale, entonces supongo que este es el final de nuestra carrera

Ingeniero de Alpine: Queda todavía mucha carrera, habrá más oportunidades de parar

Fernando Alonso: has acabado con mi carrera

Fernando Alonso ha puntuado solo en Arabia y el resultado tras tres carreras demuestra que algo falla y no es el piloto asturiano.