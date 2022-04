La burla contra Fernando Alonso de un ex compañero que indigna a todo el mundo

Si un día en Alpine la cosas se complican o por el desarrollo de la competición, los pilotos van a tener que competir por los puntos, va a haber una tensión interna que a ver cómo consiguen llevar los directivos. Fernando Alonso es el número uno de la escudería por nombre y por historia; Ocon, en teoría, parte desde atrás, pero ya ha demostrado que no tiene complejos y que cuenta con el permiso de los jefes para pelear contra Alonso. Y va a contar con el apoyo de algún ex compañero de Alonso, como Lando Norris, también tiene ganas de enredar, por lo que se ha visto tras la disputa el último Gran Premio de la F1.

El problema en Australia es que la carrera de Alonso dejó un mal sabor de boca porque las expectativas habían sido muy altas: “Es decepcionante lo de este fin de semana, si soy sincero. Es difícil aceptar este resultado después de la mala suerte que tuvimos en Arabia Saudí y de nuevo aquí en Melbourne”, aseguró Fernando Alonso. “Podíamos haber acabado sextos o séptimos; y, por supuesto, incluso en el podio, de no haber tenido el problema en la calificación y teniendo en cuenta el abandono de Max (Verstappen, neerlandés de Red Bull)”. Pero no lo hicieron. “La estrategia era buena hoy y el coche se notaba bien con el neumático duro. El ritmo estaba ahí, cuando todo el mundo a nuestro alrededor paraba para cambiar su neumático medio. Pero luego entró en pista el ‘safety car’ (coche de seguridad), que reagrupó el pelotón; y ahí, efectivamente, se acabó nuestra carrera”, seguía contanto Alonso

“Wra difícil adelantar, sobre todo con el tren del DRS que se formó al final de la carrera. Encima, degradamos mucho nuestros neumáticos medios en ese tren, por lo que tuvimos que parar otra vez para volver a cambiar neumáticos. Todo esto duele, pero no hay que darle más vueltas. Van tres carreras y quedan otras veinte; así que en alguna de las que queda espero que tengamos suerte”, afirmó Alonso.

Dolió para los aficionados españoles, para Alonso y se supone que también para Alpine. Al piloto suplente, Oscar Piastri le preguntaron si pensaba competir contra Alonso y Oco: “no he corrido contra ellos, espero que sea pronto”, en una entrevista después del Gran Premio de Melbourne. Y ahí saltó Lando Norris, para hacer daño a su ex compañero: “Aún no, pero después del día que ha tenido Fernando hoy”. Fernando Alonso y Nando Norris fueron compañeros de equipo en McLaren y no está claro cómo se llevan ahora.