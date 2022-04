La reacción de Fernando Alonso tras acabar último en GP de Australia: “Te quedas sin palabras...”

Fernando Alonso estaba volando en la clasificación del GP de Australia, y su coche falló. Tuvo que salir décimo y las circunstancias de carrera, la entrada de los coches de seguridad, le hicieron que no pudiera llevar a cabo su estrategia. Total, que terminó último en una prueba que ganó Leclerc con su Ferrari, mientras que Carlos Sainz, con el otro coche “rojo”, no pudo acabar... E incluso apenas empezar. “En Yeda [el pasado Gran Premio] nos retirarnos cuando hacíamos sextos, hoy hubiésemos hecho séptimos con facilidad y, sin el problema de ayer, quizás incluso podio, viendo que Max [Verstappen] se retiró. Perder un podio aquí y un sexto en Yeda sin tener mucho que hacer duele, pero no hay que darle muchas vueltas, hay que pensar en la siguiente. Hemos hecho tres, quedan 20 y tendremos muchísima suerte en alguna de esas 20″, opinó en DAZN el piloto asturiano.

Te quedas sin palabras... FERNANDO ALONSO

“Te quedas sin palabras, porque estábamos haciendo una buena carrera otra vez. Nuestras predicciones eran entre sexto y séptimo, y salió el ‘safety car’ en la vuelta veintipico que reagrupó a todo el mundo. No podíamos parar para cambiar ruedas porque era muy pronto para poner las amarillas. Luego salió otro ‘safety car’ y tuvimos que parar sí o sí, pero era demasiado pronto para poner las amarillas, y al final, fuera de los puntos”, fue la explicación de Alonso de lo que había sucedido en carrera.

🗣️ @alo_oficial tira de ironía:



"Hemos hecho tres carreras. Quedan 20, así que tendremos MUCHÍSIMA SUERTE en alguna de esas 20"#AustraliaDAZNF1 🇦🇺 pic.twitter.com/wQJNG3q9F8 — DAZN España (@DAZN_ES) April 10, 2022

EL ERROR DE CARLOS SAINZ

Por su parte, Carlos Sainz se vio obligado a abandonar tras salirse en las primeras vueltas. Tampoco le ha ido nada derecho en Albert Park. “Sinceramente, durante el fin de semana todo ha salido mal. Es difícil de aceptar, porque muchas cosas han ido en nuestra contra. Y al final, por intentar quizás remontar demasiado, con un poco de prisa por intentar volver hacia delante con una rueda que todavía no me dejaba empujar... Quizás ha sido un error mío. El caso es que hay que ser más perfectos, y este fin de semana ha sido todo lo contrario”, señaló en declaraciones a DAZN.

“Se ha complicado ya todo desde la salida. Hemos tenido otra vez un problema en el volante, he tenido que cambiarlo antes de salir y no estaba bien configurado; he tenido un problema de ‘anti stall’ en la salida porque no estaba bien puesto un botón, no me leía bien el embrague, el torque en la salida, y hemos tenido problemas de ‘anti stall’ en la presalida y en la salida que nos ha costado varias posiciones en la salida. A partir de ahí he intentado arriesgar con una rueda dura que estaba fría, y claramente he hecho un error que nos ha costado el trompo y el retirarnos. Fin de semana para olvidar. Problemas ayer y hoy con cosas que tenemos que intentar que no vuelvan a pasar, y por mi parte también ha sido un fin de semana negativo por el error que he hecho hoy”, añadió el madrileño.