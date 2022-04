¿Qué es la misteriosa luz brillante debajo del coche de Hamilton que impactó en Australia?

El cambio de reglas de 2022 en la Fórmula 1 y un coche que no acaba de funcionar están suponiendo un durísimo comienzo de temporada para el británico Lewis Hamilton, que no levanta cabeza. El siete veces campeón del mundo no termina de encontrarse cómodo esta temporada con el nuevo coche y, encima, considera que el equipo no le está dando ventajas con su compañero, George Russell.

Y es que Mercedes atraviesa su peor arranque en ocho años con solo dos podios de seis posibles y ambos en tercera posición. La brecha que le sacó Ferrari en el inicio de la temporada ha alertado a la escudería alemana, que trabaja a destajo para diagnosticar los fallos de su nuevo coche, el W13.

“Se te sale el cerebro del cráneo”

El W13, a pesar del novedoso diseño que presentó en pretemporada con un monoplaza prácticamente sin pontones, no es potente en recta y el ‘porpoising’ se ha convertido en un problemón para el que no encuentra solución. De hecho tras la clasificación de Australia, el británico era tajante al respecto. “La peor parte es el ‘porpoising’. Cuando giras, nunca sabes en qué posición lo vas a coger y el coche puede sobrevirar o subvirar dependiendo de dónde lo cojas, así que conducirlo es un verdadero reto. Cuando empujas, el coche es bastante rencoroso, es como una víbora o una serpiente de cascabel. Tenemos que encontrar un nivel de rebote en el que no se nos salga el cerebro del cráneo”. y sentenció: “No me lo paso bien pilotando este coche”.

Conscientes del problema, en Mercedes creen que, si pueden entender lo que se necesita para evitar que su coche de 2022 rebote en las rectas, eso podría ayudarle a salir a pista con una configuración mejor, lo que, al final, se traduciría en un salto cualitativo en términos de rendimiento. Y ahí es donde entra en juego la misteriosa luz.

Sensor bajo el coche

Los que siguieron el GP de Australia vieron algo que les llamó la atención: un leve luz bajo el coche de Hamilton. Según explica el medio especializado Motorsport, se trata de un sensor activo que la escudería colocó durante todo el fin de semana en el monoplaza del inglés, cada vez que salió a girar en el circuito urbano del Albert Park de Melbourne.

El sensor, que emite una luz cuando se enciende, se ubicó en la parte inferior, debajo del chasis para obtener respuestas sobre qué es exactamente lo que ocurre en las rectas y en las curvas.

Este tipo de dispositivos es bastante común en la F1, pero normalmente solo se instalan en las sesiones de entrenamientos libres, ya que incorporan un peso adicional al coche, que se cree que varía entre 1 y 2 kg. Hamilton se refirió al uso de este sensor en diálogo con Sky: “Tengo algo en mi coche que lo hace un poco más pesado, pero no es un perjuicio muy grande. Esperemos que permita al equipo obtener más información en la carrera”.

Además, Mercedes también colocó un sensor óptico en la carrocería alojado en unas vainas situadas en el borde del suelo. y es el que acabar con temido rebote se ha convertido en el asunto prioritario de la escudería alemana.