El mensaje de Hamilton contra Fernando Alonso tras su abandono en el Gran Premio de México de F1: “...Me hace reír...”

Lewis Hamilton y Fernando Alonso llevan vidas paralelas, pero distantes en la F1. Cuando coincidieron en el mismo equipo, cuando esas líneas paralelas se juntaron, descubrieron que no se caían especialmente bien y que era mejor seguir cada uno su camino. Pero, como compiten en la misma carretera, como no tienen más remedio que encontrarse casi cada fin de semana, mantienen la cordialidad, como pilotos educados que son y se respetan. Aunque a veces no pueden evitar lanzarse pullas que tienen mucho eco.

México, donde se ha disputado el antepenúltimo Gran Premio de esta temporada, ha sido testigo de un cruce de declaraciones que ha hecho revivir aquellos tiempos donde eran enemigos íntimos, pero más en la carretera, al frente del volante que frente a los micrófonos. Porque en carretera apenas compiten. En México, Hamilton fue segundo por detrás de Verstappen: “Teníamos que largar con el neumático largo, aunque estuvo bien con el medio hasta lo último. Está lindo estar aquí en el podio. Quiero felicitar a Red Bull”, aseguró el británico Autódromo Hermanos Rodríguez. Hamilton, quien aún no suma victorias en la temporada 2022, ocupa el quinto lugar en el campeonato de pilotos con 216 puntos. “El de México ha sido un enorme público, es muy bonito competir aquí. Tengo mucho amor por México, qué gran carrera ponen estos fines de semana. Creo que los Red Bull fueron muy rápidos y tuvieron mejor estrategia con neumáticos”, decía el británico, que fue abucheado, quizá por lo que había pasado con Alonso, que ni acabó la carrera y terminó muy enfadado con Alpine y su coche. Ahora le quedan ya solo dos Grandes Premios para intentar superar a Ocon e irse con el mejor sabor de boca posible de Alpine.

El barullo, la polémica entre Alonso y Hamilton en México con una entrevista del piloto español, aseguró que los títulos de Verstappen valían más que los de Hamilton. Era un mensaje muy claro dirigido al británico, que no se calló o sí, pero habló de otro modo. Colgó en sus redes sociales una foto cuando ambos compartían equipo: Hamilton en lo más alto del podio mirando a Fernando Alonso, que era segundo. Y encima un corazón. Fernando Alonso, por su parte, quiso dar por terminada la polémica con otro mensaje en el que decía que todos los títulos valen lo mismo y que se habían malinterpretado sus palabras buscando titulares.

Pero Hamilton no olvida tan fácilmente. Después del Gran Premio de México el británico podía estar feliz al ser segundo y olvidarse de Alonso, que bastante tenía con su enfado contra su equipo y lo poco que le ha acompañado el coche durante esta semana. Con ver las posiciones en la clasificación de la carrera, la vengaza de Halmiton podía quedar colmada. Pero no, el británico habló del español: “Realmente no tengo mucho qué decir sobre eso, me hace reír. He intentado ser muy respetuoso a lo largo de estos años. Por ejemplo, cuando me han preguntado quién ha sido el mejor piloto contra el que he competido, sólo he lanzado elogios”, decía acerca de declaraciones suyas antiguas. “No cabe duda de que es interesante ver los comentarios que se hacen de esto, pero no importa realmente. Es por eso que sólo puse un pulgar arriba”, añadió acerca de su respuesta en las redes sociales.